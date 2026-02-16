米爺@JFFT擺年宵突被警察請離場 一度被指藏有攻擊性武器

米爺@JFFT下午傳來被警方拘捕消息，在threads引來洗版式討論。網上亦有多條米爺在年宵檔口被數名警察請離場的影片及照片，警方安排他站在一旁展示袋內的物品，之後再請他離開年宵會場門外問話及檢查身份證。警方再將米爺帶上警車作進一步調查。由於現場有不少fans專程到場想跟JFFT見面，當見到米爺被請離場時，大為吃驚。

至於為何米爺被捕，綜合各方網民留言，今次報警的是跟JFFT有牙齒印的Cryus許家豪，他是Twitch遊戲實況主及Youtuber，活躍於電競界。對方指米爺曾在旺角手持𠝹刀恐嚇。他到場時，拿出米爺手持𠝹刀的照片在場內跟一些民眾發生口角。

Cyrus於2024年時質疑著名KOL團隊及歌手JFFT舉辦的「英雄聯盟電競前哨戰總決賽」存在「黑箱作業」及「內定選手」，他曾與JFFT成員床歌在節目中激烈爭辯，並揚言「法庭見」，事隔刻年仍未見有關案件訴訟。在開戰後一個月，Cyrus更在深夜到旺角JFFT舉行活動地點「踩場」，當時米爺就在檔口曾亮了一下𠝹刀，沒料到的是他竟然相隔一年之後才報警。