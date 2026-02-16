吳肇軒被批懶搞笑好X煩 親自留言道歉：原來我令人不愉快

由李駿傑(Jeremy)、郭嘉駿(193)、蘇雅琳(Ivy So)、雷濠權(Jason Loi)、吳冰和吳肇軒主持的遊戲綜藝節目《骰界》最近熱播，其中，現年32歲吳肇軒的表現頗為搶眼，不時大曬急才拋出冷笑話，成功帶動氣氛 。吳肇軒近年憑藉在Threads上頻頻發布「吳式笑話」而為人所認識，更被網民封為「Threads管理員」，不過，對於他的「笑話」並不是人人受落。

刷存在感

吳肇軒頻繁現身Threads ，例如發布「食字gag」，又會四圍留言，早前，古天樂進駐threads，吳肇軒亦立即「撲出來」斗膽質疑：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」日前，有網民貼出一張cap 圖，圖中見有人留言説：「我喜歡你」，吳肇軒即鬼馬回覆謂：「我不信，你錄音呀。」對此，該網民反感寫道：「有冇人同我一樣，覺得吳肇軒好X煩，成日周圍懶搞笑，呃like其實一啲都唔好笑⋯睇完佢綜藝/ YouTube Channel嘅訪問或者podcast 更加覺得佢好 attention seeking... 對佢個人好反感（純粹個人意見）。」不少網民都紛紛留言，反應兩極，亦有人表示：「已經block了他。」而面對負評，吳肇軒欣然接受，並親自留言道歉表示：「原來我令咁多人不愉快，真係好抱歉，我會好好改善。」