黎展峯28歲生日會變喊包 收三文魚蛋糕食完硬係覺得有陣味

歌手黎展峯（Andy）迎來28歲生日，昨日（15日）跟fans舉行生日會，今年他搞搞新意思，拉大隊去打保齡球！Andy指年年生日都切蛋糕、玩遊戲，今年想做點特別的事情，「原來自己諗多咗，以為自己都ok，落場先發覺原來自己啲技術都係有限公司，哈哈。」
三文魚雙層蛋糕
雖然Andy自認球技一般，但其實自己是個運動迷，「所有球類我都好鍾意，籃球、足球等等，所以今次想試吓打保齡，可以同班fans一齊玩，最緊要開心。」生日會上當然不少得fans送的生日蛋糕，而且十分有「心思」，原來是一個「三文魚雙層蛋糕」！Andy見到即時哭笑不得，原來是有段故，「之前同Dark（黃明德）同牙粉（曾傲棐）拍咗一條IG Reels，當時自己一開電話，成個mon都係三文魚，估唔到fans咁有心，整咗呢個三文魚造型嘅蛋糕！」味道如何？Andy就話：「真心未試過咁特別嘅蛋糕！啲三文魚係裝飾，食落冇乜味。成個蛋糕本身係好食嘅，但望住啲三文魚，硬係覺得成口都係三文魚味，哈哈。但係好感恩每一次嘅生日會，希望下年個蛋糕可以再突破啲！」
fans自發大合唱
除了驚喜蛋糕，生日會上亦有感動位，Andy最近推出新歌《我需要哭》，但因為撞正新年，為免影響大家心情，Andy本不打算在生日會上演唱，豈料全場fans竟然自發大合唱，搞到Andy忍不住「開水喉」！事後Andy話：「真係冇諗過，好感動！因為首歌比較感性，又新年流流，所以冇預備唱。見到大家咁齊心唱俾我聽，真係喜出望外，成個心都暖晒。」