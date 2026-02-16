黎展峯28歲生日會變喊包 收三文魚蛋糕食完硬係覺得有陣味

三文魚雙層蛋糕

雖然Andy自認球技一般，但其實自己是個運動迷，「所有球類我都好鍾意，籃球、足球等等，所以今次想試吓打保齡，可以同班fans一齊玩，最緊要開心。」生日會上當然不少得fans送的生日蛋糕，而且十分有「心思」，原來是一個「三文魚雙層蛋糕」！Andy見到即時哭笑不得，原來是有段故，「之前同Dark（黃明德）同牙粉（曾傲棐）拍咗一條IG Reels，當時自己一開電話，成個mon都係三文魚，估唔到fans咁有心，整咗呢個三文魚造型嘅蛋糕！」味道如何？Andy就話：「真心未試過咁特別嘅蛋糕！啲三文魚係裝飾，食落冇乜味。成個蛋糕本身係好食嘅，但望住啲三文魚，硬係覺得成口都係三文魚味，哈哈。但係好感恩每一次嘅生日會，希望下年個蛋糕可以再突破啲！」