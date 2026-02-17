洪永城期待一家四口合體吸金 以大女命名護膚品牌創立4年揚威頒獎禮

洪永城(Tony)以大女Amber英文名創立的純素護膚品牌Amber-Be Younique，於「新零售大獎頒獎典禮」中榮獲「社群影響力網店品牌大獎」，並獲邀出席「電商領袖高峰會」論壇分享創業心得。他表示，作為做生意的初哥，能夠在高峰會上與各行各業的領袖交流、偷師，是非常難得的經驗。談到獲獎感受，Tony指過往曾獲「最佳主持獎」及「飛躍男演員獎」，但今次意義不同，因為這並非個人獎，而是屬於整個團隊的成果。他形容Amber-Be Younique是團隊的「Baby」，希望品牌像兩個女兒一樣快高長大，未來不只在香港發展，更能拓展至馬來西亞、新加坡。

回顧經營Amber這4年的歷程，他坦言時間過得非常快，快到自己不夠時間學習。做生意涉及大量層次與方法，而藝人的工作不能做一輩子，因此他希望能多樣化發展，善用知名度在不同領域探索更多可能。他透露，一直與太太尋找新的純素成分與產品，但太太相當挑剔，希望所有元素都達到最好才推出市場。在市場環境不算理想的情況下，他們不敢貿然投資，會先在自己身上測試到最滿意才推出。他期望今年年中至7、8月能帶來新產品驚喜，甚至有機會推出美容儀。

擔心細女Beryl將來呷醋 品牌以大女Amber命名，被問到會否擔心細女Beryl將來呷醋，他笑言：「確實想過這個問題，因此積極構思推出以Beryl命名的品牌，希望對兩姊妹公平，避免將來出現心病或糾紛。」他透露大女Amber有少許濕疹，皮膚較敏感，會使用品牌王牌產品Aqua Booster保濕，效果明顯減少痕癢與紅腫。他強調品牌理念是產品不只成人可用，小朋友也適用，而且全無動物測試、無動物成分，非常溫和。洪永城與太太梁諾妍及女兒Amber曾拍攝廣告，他期待一家四口未來有機會合作，認為家庭用品、家庭車、屋苑、小朋友用品等廣告都非常適合。

聚集50藝人加入網球聯盟 工作以外，Tony把所有時間都留給家庭陪伴兩個女兒，Tony笑言：「女兒沒有怨言，反而朋友埋怨他不出來聚會。農曆新年一家將前往澳門探親，他亦開始訓練Beryl逗利是、講賀年說話幫佢自己賺學費。」早前Tony以AI製作兩個女兒的跳舞影片，引起熱烈討論，有人以為是真跳舞，他感嘆：「AI已真假難分，因此未來一定會加水印。Amber喜歡跳舞，而妹妹較文靜，至於將來會否俾佢哋入行，只要有才華、有興趣，都會支持。」談到個人工作安排，Tony希望2026年中能拍攝旅遊節目，同時會繼續經營社交媒體，拓展更多工作機會。此外，他與郭晉安、李思雅、黃子恆及鄭子誠等好友成立藝人網球聯盟「A Team」，一年來已有40幾50位成員。他表示，除了以球會友，也希望集合藝人的力量做善事，透過網球滲透慈善元素，幫助更多需要的人。