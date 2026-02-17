周吉佩公開護妻 製短片感激太太陪撐過低潮：大半年食飯都係佢埋單

《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）與港姐出身的太太黃彥欣，早前夫妻檔到銅鑼灣出席活動，黃彥欣以一身低胸長裙示人，更不時以手遮胸防走光，但事後卻被網民狂插指她「扮嘢」、「着得少又怕露」等，連帶吉吉也被批「奀星扮巨星」。面對太太被抨擊，吉吉日前公開護妻外，更於情人節親自製作一條感人短片，感謝太太由他低潮到現在多年來的付出。

太太成最強後盾

片中，見有不少他與太太從相識到拍拖，至現在一家四口的生活點滴，畫面溫馨，吉吉更以「聲音導航」親自旁述，真情流露。他透露在低潮期太太如何成為最強後盾：「佢唔介意我冇錢，仲要成日車出車入，大半年時間食飯都係佢埋單，拍拖4年結婚，生女嗰年因為我隊樂隊簽咗唱片公司，搞到連正職都冇埋，只能做part time，佢（太太）成為家庭經濟支柱，壓力大到食飯都冇胃口。」

情緒曾出現問題

他續指後來搵到份更好工作，總算不再擔心收入，卻又遇上疫情，令他一度情緒出現問題，「嚇到太太放低晒所有嘢陪我度過難關，跟咗我咁多年都冇享過福，反而日日擔心我，外母仲同我老婆講話佢除咗兩個小朋友外，仲有我呢個大仔。依家佢仲要幫我打理音樂學校及大小工作，佢絕對係我最欣賞嘅女人。佢將人生最寶貴十幾年時間陪我由男仔變男人，嚟緊仲要陪我變成阿伯，辛苦你嘞，」網民都紛紛留言大讚夫妻二人非常恩愛，更經得起風浪同甘共苦，為圈中模範夫妻。