年初一｜古淖文要擺到食物發毛 譚輝智奉茶跪長輩 顏米羔打牌要鬆章

「新春國際匯演之夜」花車巡遊今晚（17日）舉行，大會安排MC陳奐仁與《中年好聲音》、《聲夢傳奇》及《聲秀》代表作為opening的表演嘉賓。古淖文表示很開心可以跟譚輝智、顏米羔等一齊見面兼工作，希望未來愈來愈多機會同台演出。他稱過去有出席澳門新春花車巡遊，今次可以感受下香港的花車巡遊。譚輝智稱過去都是睇花車巡遊，今次有份參與其中大感神奇。顏米羔就直認很「滾動」，他說：「我係無諗過咁熱！但以前細個成日睇呢個節目，今次可以喺圍欄入面，第一次喺現場！」

古淖文表示每年食完團年飯，再將父母給的利是放在枕頭底。他又指媽媽會煎魚「擲年」，示意年年有餘，也會把年糕放到發霉，寓年全年都發財。譚輝智稱每年都要向長輩下跪敬茶，「年初一後輩要向長輩下跪，有張跪墊好似結婚咁，我就要跪多啲，因為仲有老婆嗰面，但我哋啲小朋友唔會跪我哋。」

顏米羔稱家鄉是福建，但沒有甚麼習俗，每年屋企都會整年糕，有時也會整炸雞卷。他又指每年指定動作要跟媽媽打牌，自己要鬆章給她，「年年都要上邀，今年就無得打，我會直接過數啦！」