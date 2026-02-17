年初一｜古淖文要擺到食物發毛 譚輝智奉茶跪長輩 顏米羔打牌要鬆章

「新春國際匯演之夜」花車巡遊今晚（17日）舉行，大會安排MC陳奐仁與《中年好聲音》、《聲夢傳奇》及《聲秀》代表作為opening的表演嘉賓。古淖文表示很開心可以跟譚輝智、顏米羔等一齊見面兼工作，希望未來愈來愈多機會同台演出。他稱過去有出席澳門新春花車巡遊，今次可以感受下香港的花車巡遊。譚輝智稱過去都是睇花車巡遊，今次有份參與其中大感神奇。顏米羔就直認很「滾動」，他說：「我係無諗過咁熱！但以前細個成日睇呢個節目，今次可以喺圍欄入面，第一次喺現場！」
古淖文表示每年食完團年飯，再將父母給的利是放在枕頭底。他又指媽媽會煎魚「擲年」，示意年年有餘，也會把年糕放到發霉，寓年全年都發財。譚輝智稱每年都要向長輩下跪敬茶，「年初一後輩要向長輩下跪，有張跪墊好似結婚咁，我就要跪多啲，因為仲有老婆嗰面，但我哋啲小朋友唔會跪我哋。」
顏米羔稱家鄉是福建，但沒有甚麼習俗，每年屋企都會整年糕，有時也會整炸雞卷。他又指每年指定動作要跟媽媽打牌，自己要鬆章給她，「年年都要上邀，今年就無得打，我會直接過數啦！」
古淖文早前在內地開騷，他表示很開心，可以唱些新歌及跟古粉見面。他表示當日試唱新歌，現時正在調整歌曲的樂器，待完成後便會推出。顏米羔表示年初三將與黃劍文、趙浚承到廣州開騷，之後回來休息一日，再飛加拿大做嘉賓兼搞一個fans生日會。譚輝智透露新歌下個月推出，準備拍MV，但MV沒有女主角，「有少少爭啲，爭取唔到，過好多關，揀親都ban，唉！算啦！」古淖文建議由譚太上陣，輝智說：「佢又唔制！其實我都係得一關，我心理個關好易過，好易衝破。另一關就唔易，我要問『可唔可以呢個』，但返到屋企就無啦⋯唉！」