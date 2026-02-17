張與辰任花車巡遊表演嘉賓超期待 鼓勵黃建東唔好灰心

張與辰今晚（17日）將會為新春花車巡遊連同《中年好聲音》、《聲夢傳奇》、《聲秀》多位歌手擔任表演嘉賓。與辰直認心情好興奮，他說：「因為好耐以前有喺香港過一次年，當時以遊客身份係入唔到場，要企喺出面，同好多人迫喺度睇花車，因為馬來西亞係冇花車巡遊，睇過一次覺得好開心！因為好喜慶，今年有份參加花車演出，開頭我以為我係企喺架車上邊！我仲諗要着乜嘢衫，之後發現原來喺個舞台度表演，哈哈！冇所謂，有參與就係有參與！」他表示已叫親戚朋友要看電視，留意他的表演。他又指今次涉及很多dancers，所以大家也花了幾日時間排練。

提到他設計的「花啦啦」將與服裝品牌推出聯乘，一件T恤、衛衣，我覺得係2026好好嘅開始，我本身就好鍾意Fashion，亦都好鍾意自己design。自己設計出嚟覺得好cute，再加入咗啲互動元素入去之後，有fans問會唔會推出周邊，推出咗手錶之後，有人問會唔會有衫，於是去問吓又成功同品牌合作。（會唔會推出一個系列？）我當然好想啦，特別係想出童裝，但呢次就先以大人為主，再睇吓之後仲有冇機會。都要睇吓開賣嗰一日個反應，會到時喺旺角實體店發售，只會做一日限定，過咗呢一日就冇㗎啦！我會喺現場幫大家包好件衫！」

提到好友黃建東參加《中年好聲音4》未能成功晉級，他指完全不知道，「我完成唔知！佢完成無講！大家咁friend都冇講，我係睇節目先知佢被人淘汰，唔緊要！唔好唔開心！一定仲有機會，我會陪你唱！」