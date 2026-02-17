冼靖峰等足一年終於有新歌 預告將會喺香港開演唱會

冼靖峰將會為新春花車巡遊連同《中年好聲音》、《聲夢傳奇》、《聲秀》多位歌手擔任表演嘉賓。他表示細細個時也有覺花車，雖然已非首次為花車巡遊表演，但仍心情緊張，因為巡遊的舞步非常複雜，但參加完「超星團」之後，現在跳舞會比較得心應手。

剛在內地完成演唱會的他，提到以眼鏡look示人，他說：「純粹係有fans dm 我，叫我戴眼鏡，之後諗咦自己都未試過喎，咁就試吓啦！加上自己之前都有買過一副眼鏡，一直都未有機會帶，所以就試吓。之後可能都會帶多啲，因為都好多人話幾好睇，雖然我唔知有咩咁特別，哈哈！」

問到事後有沒有「賽後報告」，他說：「我其實仲有好多歌想唱，想有唔同曲風比大家聽。去到演唱會中後段，就覺得原來好快就完。喺綵排嘅時候，一首歌要排三四次， 20首歌就要排百幾次，但去到舞台嘅時候每首歌只係唱一次，時間就過得好快。我諗（今次）rundown上令到想表達嘅情感跳得好快，好似我唱《當我迷失時聽着的歌》係好感慨，但係下一首歌係《如果我是陳奕迅》只得3秒時間，我有啲頂唔順就叫隊band要停一停，因為兩首歌嘅情緒都好唔同，自己shift唔切，要諗吓情緒嘅轉換。」