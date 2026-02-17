熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-17 12:45
更新：2026-Feb-17 12:45

古巨基幼子Kuderson首亮相　大仔Kuson變身小財神兩兄弟拜年

53歲歌手古巨基（Leo）與57歲太太陳韻晴（Lorraine）育有2名兒子，其中古巨基繼今年元旦日報喜宣布幼子早前出生後，一直沒有公開幼子名字與樣貌，直至昨日年廿九（2月16日）大除夕夜，古巨基趁着送蛇迎馬之際，終於在社交平台公開幼子全相，留言指「Baby Kuderson 第一次同大家見面🌸，弟弟仲同哥哥財神Kuson一齊向大家拜年❣️祝大家 大吉大利🍊👅龍馬精神🐲🐴 #KUSONandKUDERSON」。

Kuderson可愛似古巨基

照片可見，6歲哥哥Kuson身穿紅彤彤的財神長袍，頭戴古裝帽子，笑着抱住弟弟，身旁有一張寫上「福」字的揮春。而弟弟Kuderson穿上白色棉質BB衫，樣子有點懵懂，跟爸爸古巨基十分相似，而他頭頂頭髮豎起，看來十分可愛。另一張照片則是兩張揮春，寫上「大吉大利」、「龍馬精神」，以充滿童真的字跡看來，相信是出自Kuson手筆。

古巨基大仔Kuson與次子Kuderson向大家拜年 古巨基在社交網站上載兩張揮春的照片，以充滿童真的字跡看來，相信是出自長子Kuson手筆。（IG@leoku） 古巨基與兒子Kuson感情要好，如今Kuson成為哥哥，要學懂照顧弟弟。（IG@leoku） 古巨基成為爸爸後把重心放到兒子身上，成為圈中知名的好爸爸。（IG@leoku） 古巨基今年元旦日報喜宣布幼子Kuderson早前出生

小兄弟的拜年照萌爆全網，許多網民留言大讚新年見到小財神都十分開心，又大讚小兄弟很帥氣，「兩位小古生好可愛！😍😍」、「哇，哥哥長大好多❤️ 細佬餅印一樣可愛」、「做左哥哥，即刻有個哥哥樣，唔再BB了👶🏻 古家一家四口身體健康，平安喜樂❤️」。

