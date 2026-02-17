Asha徐㴓喬成就解鎖上頭炷香 黃夏蕙承諾留港每年繼續霸頭位

每年均會到黃大仙霸頭位上「頭炷香」的黃夏蕙，昨日花上4小時扮成觀世音菩薩，並由陳建興、艾美琪(Amy K)陪同現身，現年95歲的夏蕙BB成功霸頭位，更與陳建興、艾美琪及、ViuTV藝人徐㴓喬(Asha)齊齊登上美聯社圖片。

徐㴓喬 I人初體驗

黃夏蕙今年決定不再扮馬，並表示：「馬仔我扮過啦！已經轉咗兩個round喇！」所以決定以觀世音菩薩造型為香港市民祈福。夏蕙BB於2022年8月與丈夫潘炳烈移居美國，一度暫停在港的演藝工作，但夏蕙BB多次在社交平台表示十分掛念香港及大家，其後回流香港，她接受《am730》訪問，承諾來年會再接再厲到黃大仙上頭炷香：「我唔走喇！香港係我家。我唔捨得香港所有朋友，都唔捨得你哋，年年都一齊喺呢度。」

至於初次上頭炷香的徐㴓喬，就以一身鮮紅色打扮再配上馬頭裝飾到場，她於昨午3時開始排隊，結果亦成功佔據有利位置，除跟夏蕙BB同框上香外，她之後亦出story表示：「冇諗過我呢啲I人會參與農曆新年嘅頭炷香~」形容今次體驗好開心，可謂成就解鎖。