龍舟Rock何晉樂北角碼頭開show 馮熙燮孖胡子貝參與音樂派對獲粉絲熱烈應援

一連三日於北角東渡輪碼頭舉行的《維港伴我啟航音樂派對》日前圓滿結束，是次活動結合音樂、市集與維港夜景，為觀眾帶來一場視覺與聽覺兼備的浪漫饗宴。一眾參與的新晉歌手在活動中獲得粉絲的熱烈支持，現場尖叫聲不絕，而且擺放了大量應援，代表了粉絲們對自己支持的偶像的一番心思。歌手們收到滿滿的鼓勵，為2026的發展開啟了一個美好的開端，同時也打了一支強心針。

首晚打頭陣的配搭為何晉樂(Rock)和周智敏(Emily)，Rock正忙着拍攝《愛·回家之開心速遞》，飾演龍舟的他已很久沒有跟粉絲在現場見面，今次能夠跟很多媽媽粉在新年前共聚，Rock說：「我身為男士收到很多花，終於感受到作為女孩子的幸福，令我大感意外，也很感激粉絲們的愛錫，好期待能有自己的個人音樂會。」Emily表示今次很開心參與這個音樂派對：「真係好感恩被邀請，對我嚟講係第一次小型concert，仲可以同我師兄阿Rock一齊演出，真係一個里程碑，覺得自己好似成就解鎖咁，好值得紀念！第一次喺碼頭望住個維港景唱歌真係好有feel，風吹住同望住個海，好浪漫。」Emily續說新一年希望自己可以成為一個更好的歌手：「我想唱得再好啲，再穩啲，再有感染力啲，唱多啲唔同嘅歌俾大家聽。同埋唔單止唱歌，跳舞都要跳得好睇啲。農曆新年假期會溫書準備 mid-terms，當然食完年糕之後，都要努力減返啲啦。」