馮德倫興奮見頂級網紅Logan Paul 史上最貴比卡超 PTCG破億成交

由國際拍賣平台Goldin與頂級知名網紅兼資深收藏家Logan Paul共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事，昨天(16日)香港時間早上於美國舉行，近年踩入潮玩界的馮德倫(Stephen)獲邀到現場見證全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣，Logan Paul手上一張「比卡超插畫家(Pikachu Illustrator)」PSA 10評級藏卡，以破世界紀錄1億2千8百萬港元(US $16.49million)成交！

抱好奇心態出席活動

Stephen把跟Logan Paul拍下的合照上載到網絡平台，並興奮留言：「 Incredible auction breaking all records. Congrats！Logan Paul、Ken Goldin！Thank you grade 10 HK for the invitation.」他跟Logan惺惺相惜，Logan說：「我覺得Bucket Man會成功的… 角色非常可愛。」Stephen懷著好奇的心態出席今次活動，他說：「今次來參與這個爆卡是因為收到Grade 10(集換式卡牌遊戲平台)的邀請，我從來沒有到過這種活動，所以非常好奇。我很喜歡看Netflix的King Of Collectibles《神級收藏家》， 所以也很期待和Ken Goldin(節目主角)食飯交流。」

近年Stephen踩入潮玩界，推出動漫IP「Bucket Man」，更有一連串搞作，繼找來全平台粉絲達2.59億、全球第二大網紅「無語哥」Khaby Lame幫手宣傳，今天他又跟Logan Paul碰面，Stephen說：「我覺得Logan Paul是一個非常有生意頭腦和懂運用宣傳手法，加上自己嘅號召力去聚焦喺佢要推嘅產品上邊。今次嚟除咗體驗之外，另一個主要原因就係去推廣我自己嘅Bucket Man 動漫IP，我知道Logan Paul對動漫都非常有興趣，所以希望可以同佢有更加深入交流，希望將來可以有深度合作。Bucket Man除了和其他品牌collab，還將會有自己嘅Collectibles產品，所以也希望透過這個機會同Goldin這個大機構多多交流。」