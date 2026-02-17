熱門搜尋:
出版：2026-Feb-17 19:30
更新：2026-Feb-17 19:45

馮德倫興奮見頂級網紅Logan Paul 史上最貴比卡超 PTCG破億成交

34c50892 9c06 437d a4ed a6bd058a07b7

馮德倫興奮見證頂級網紅Logan Paul。

由國際拍賣平台Goldin與頂級知名網紅兼資深收藏家Logan Paul共同舉辦的《寵物小精靈》卡牌盛事，昨天(16日)香港時間早上於美國舉行，近年踩入潮玩界的馮德倫(Stephen)獲邀到現場見證全球最貴的《寵物小精靈》卡牌拍賣，Logan Paul手上一張「比卡超插畫家(Pikachu Illustrator)」PSA 10評級藏卡，以破世界紀錄1億2千8百萬港元(US $16.49million)成交！

1ebeb4cb 8955 4d77 b9c3 22c27c6f26c3 200a434a 61e3 4904 b776 a687288739cd 65896d36 4458 4250 b494 f5bcb9394389

抱好奇心態出席活動

Stephen把跟Logan Paul拍下的合照上載到網絡平台，並興奮留言：「 Incredible auction breaking all records. Congrats！Logan Paul、Ken Goldin！Thank you grade 10 HK for the invitation.」他跟Logan惺惺相惜，Logan說：「我覺得Bucket Man會成功的… 角色非常可愛。」Stephen懷著好奇的心態出席今次活動，他說：「今次來參與這個爆卡是因為收到Grade 10(集換式卡牌遊戲平台)的邀請，我從來沒有到過這種活動，所以非常好奇。我很喜歡看Netflix的King Of Collectibles《神級收藏家》， 所以也很期待和Ken Goldin(節目主角)食飯交流。」

近年Stephen踩入潮玩界，推出動漫IP「Bucket Man」，更有一連串搞作，繼找來全平台粉絲達2.59億、全球第二大網紅「無語哥」Khaby Lame幫手宣傳，今天他又跟Logan Paul碰面，Stephen說：「我覺得Logan Paul是一個非常有生意頭腦和懂運用宣傳手法，加上自己嘅號召力去聚焦喺佢要推嘅產品上邊。今次嚟除咗體驗之外，另一個主要原因就係去推廣我自己嘅Bucket Man 動漫IP，我知道Logan Paul對動漫都非常有興趣，所以希望可以同佢有更加深入交流，希望將來可以有深度合作。Bucket Man除了和其他品牌collab，還將會有自己嘅Collectibles產品，所以也希望透過這個機會同Goldin這個大機構多多交流。」

42530c6f 0b9d 45df 8a8f bd20e60ec64c E10aec28 6d14 4eda 8536 fe507bde1cbf Dd294bcb 0942 4b6d 831c f5656619680f

