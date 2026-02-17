何婉盈文佩玲李樂詩組中年女團Super Queens 胡渭康領軍舉辦慈善音樂會

《同心同路。聲動香港》慈善音樂會日前在伊利沙伯體育館順利舉行，是次音樂會匯聚近20位本地知名歌手及藝人參與演出，當中包括胡渭康、湯寳如、韋綺珊、黃翊、何婉盈、文佩玲和李樂詩組成的限定組合Super Queens、小肥、譚嘉儀、何啟南、陳國峰、顏志恒、支嚳儀、涂家堯、顏米羔、黃劍文、劉威煌、陳芊芸和沈宗賢，他們用歌聲去感謝一班社工、義工、市民及所有紀律部隊，一齊為香港打氣，祝福香港。《同心同路。聲動香港》慈善音樂會收益將用於火災受影響人士之紛爭調解項目，以及相關救援紓困工作，以實際行動推動社會和諧發展。

經典注入新元素 在新聲國樂團伴奏下，20位歌手和藝人分成三組，先後唱出《獅子山下》、《今日》和《祝福》，為全晚演出揭開序幕。在接近三小時的節目中，音樂會主題包括「回憶香港 • 邁步向前」、「關懷鼓勵 • 人間有情」。和「關關難關 • 陪着你走」，一眾歌手既有單獨獻唱如顏志恒唱《完全因你》、黃劍文唱《彌敦道》、顏米羔唱《黃金時代》、譚嘉儀《囍帖街》、黃翊唱《最愛的你》和支嚳儀唱《憑着愛》等貼題之作；也有全新配搭合唱，像湯寶如和胡渭康的《相思風雨中》、限定組合Super Queens的《信自己》、韋綺姗和小肥的《相逢何必曾相識》等，齊齊為經典注入新元素。



派旅遊巴士接送 除了台上一眾歌手和藝人的精彩演出外，大會還準備了一份特別的溫暖要與大家分享，那就是現場有1000個座位，是專門為一批最值得致敬的人預留的，包括受影響的居民朋友、在20多間過渡性房屋默默奉獻的義工、堅守崗位的社工，以及社區客廳的朋友們。為了方便過渡性房屋的朋友們安心前來伊館，大會特別安排了旅遊巴士全程接送，就是希望讓大家暫放忙碌，好好享受這個充滿快樂與陪伴的晚上。韻律動力基金暨義務工作發展局主席彭韻僖律師BBS MH JP表示：「在籌備這次演唱會的過程中，大會走訪了多間過渡性房屋，為街坊們送上門票，並聆聽了大家的心聲與期盼。這一切得以順利推進，離不開眾多機構的攜手相助。各贊助單位及支持機構，以及各社福機構，是你們的通力合作，讓這份溫暖得以傳遞，讓更多人感受到社會的關懷與力量。」