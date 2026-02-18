梁敏巧坐東鐵頭等車無俾錢被職員斷正 無須罰款被指藝人有特權

梁敏巧不時被人捕獵乘搭鐵路作為代步工具，然而日前就被人拍到她乘搭東鐵頭等因為沒有付費，被職員斷正而被帶走。事後她在網上自爆這單瘀事，更表示「真係好醜怪，好醜怪呀！只係因為無知！我無面見人呀！」由於她表示港鐵職員最後放行，有網民質疑港鐵職員因為她是藝人身份，所以獲得特權，引來不少指責，追求她的律師Matt劉啟進亦一度到帖文留言護花，他寫道：「人哋都冇話唔願俾罰款￼，而係喺度分享緊個人經歷，希望大家唔好犯一樣嘅錯，而你就喺度攻擊人哋個品格，好似爭啲邏輯喎！」￼

誤以為已補錢 梁敏巧表示因為換電話關係，八達通未能成功移至新電話，因此「直頭無用八達通好一段日子了」， 而她便用Alipay 搭港鐵。她指當日搭東鐵回家吃團年飯，由於太多人的關係加上自己又一袋二袋，只好破例坐頭等。她說：「 咁頭等係得visa / 八達通，無Alipay我咪用Visa 比。咁我係超級防偷窺mon 睇唔到側面，我又慣性用電話visa 比錢成功的話，部電話會震一下，咁部電話震咗下，我就以為比錢成功啦。 職員某個站就上車check 票，就話我無比錢啦！ 原來～我先知坐頭等用Alipay 比的話係要入閘前就要選定。港鐵職員都好好╴知我無知而放過我嘅 我認樣衰㗎，真係好醜怪，好醜怪呀！」她坦言全因自己無知而弄出今次事件。

她續表示「因為正正我係唔坐頭等，所以我先唔知呢件事。不過就因為呢個樣衰嘅經驗，想提提大家，用Alipay搭港鐵想坐頭等，係要入閘前撳定，唔好似我咁醜怪啦！」

網民質疑有特權 有網民批評她獲得特權，並稱自己曾跟她同一遭遇，但被港鐵職員罰錢。網民留言說：「我會向mtr官網反映佢逃票，但附例特檢隊唔檢控，其他市民會有樣學樣，我唔會俾mtr放過專登坐頭等唔俾錢嘅人！」「我上次又係用alipay入閘坐頭坐被捉，但我要交罰款，點解你唔洗就係因為你係東張『女神』就有特權大X哂？ 咁我地小市民就要被罰？咁樣對其他同樣被罰市民公平咩？枉你仲拎住東張女神個朵搵食，自己犯法唔洗受罰仲大大聲係到講！」

梁敏巧面對被質疑有特權，她續留言說：「呢位網民你好厭世喎￼￼！其實點解你會expect 佢知道我係做《東張西望》嘅呢？ 即係你識我唔代表佢識我個喎，我真係唔覺得自己咁出名喎，我帶晒帽同埋口罩￼，佢一路都只係用小姐嚟稱呼我￼。不如你思路清晰少少啦 ！1. 當職員話你冇俾錢嘅時候 你諗返自己嘅態度係點樣 2. 睇吓你過往嘅record乾唔乾淨￼ ￼與其嘥咁多時間心機去針對 一個你完全唔識嘅人 不如你諗吓自己有咩問題啦！」 有網民表示自己曾跟梁敏巧同一情況，一樣獲職員放行。她亦有留言指自己如被罰款是合理，因為她的確是錯了。至於為何公開談及此事，她說：「我覺得執法人員都係人嚟嘅啫，如果你嘅理由佢係接受，而你嘅態度￼￼係好嘅，同埋過往記錄係良好，港鐵職員都係人性化酌情處理。不過，其實我係重點想分享俾大家聽，大家下次入閘想坐頭等又用Alipay俾嘅話，就要入閘前揀定。」

罰款1000元 根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。而根據《港鐵附例》，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材，以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者可罰款5,000元。 由於梁敏巧提到自己以為可以用VISA卡補票，一度用電話拍卡以為成功，除了可能獲港鐵職員鬆手外，可能當時她電話上的電子錢包顯示到有一個未能成功收費的提示，已證到她無心，所以獲港職放行。