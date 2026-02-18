金多寶｜網民斥翁子光作品浪費時間 何爵天禮貌回應負評

由翁子光執導，呂爵安(Edan)、金燕玲、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏主演的賀歲片《金多寶》，翁子光接受訪問表示第一日正式開畫已經累積票房有160萬，眾人表示成績鼓舞。一眾演員除了不停謝票外，亦不是在網上轉載宣傳影片或留言回覆網民的支持。執行導演兼「宣傳主任」何爵天在Threads頻頻回應網民言論，為《金多寶》落力宣傳。 然而，網上反應對電影持兩極反應，其中有網民斥電影浪費了他140分鐘。甚至有專頁批評翁子光外貌：「其實睇導演的外形氣質似乎也可以知道他的電影質素如何。翁子光外形氣質麻麻。葉念琛也是。」令翁子光及何爵天先後為不同帖文作回應。

何爵天面對網民批評浪費了他140分鐘，留言說：「多謝你俾咗錢入場睇金多寶 ！希望下次可以拍到一套，你會鍾意嘅電影啦！祝你新年快樂，生活愉快！」對於讚電影好的人，何爵天也會留言多謝，而且每一個留言都盡量不同。 至於有網頁批評翁子光的外型，就令不太活躍社交平台的本尊現身留言說：「睇到你呢個post，笑咗好耐，真係無計，天生，唯有以後盡量注意下自己儀容，也不好意思連累到葉念琛導演。祝你新年快樂，萬事勝意。」其後專頁再回應說：「翁先生，你有大肚腩我覺得唔好，雖然導演不是賣外形，但是請看杜琪峯及王家衛。及王晶。金多寶的配樂極差，把整體成績拉低多2成。」

翁子光再回覆對方表示新年後會減下：「謝謝你，新年我會稍作清減。配樂我覺得很好，我尊重我的作曲人，不過謝謝你的意見。祝你馬年身心康泰。」