黃允財無行醫寄情唱歌為老友記助慶 以黃韻材到深水埗獻唱大派朱古力

黃韻材（前名：黃允財/黃允材）今日（18日）到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有劉桂芳、鄧慧詩、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。黃韻材上台獻唱多首經典歌曲，當中包括英文歌曲。期間他一度走到觀眾席大派朱古力，又跟在場的街坊握手合照，炒熱現場氣氛。
黃韻材表示每個農曆新年都會出席活動跟街坊見面，之前也有跟一眾行坊去廟祈福。他表示現時多做義工，定時到安老院探訪老人家，「18區都去，有時同佢哋飲下茶、唱下歌、派下福袋。有戲拍會返大陸，有時返去登台、剪彩，香港演出少啲，多數有呢啲公開演出活動，可以同街坊見下面，一齊講下細個嘅嘢，有啲鄰居會話細細個睇到你大，好開心嘅！」他坦言現在比較愛唱歌，歌癮比戲癮更大！
黃韻材曾跪地斟茶拜師學中醫，在太子開醫館義診。問到現時何有繼續行醫，他說：「中醫無做十幾年啦！因為要走嚟走去，對啲病人唔係幾好。有時見老人家，會教佢哋煲啲湯水，藥膳嘢，叫佢浸下腳、按下穴位，注意下冷熱，保健一下。」
由於日前黃韻材出席活動時，大會發的新聞稿稱他為黃允財，而今日活動的邀請函則寫為黃韻材。原來他的名字有段故，他的原名叫黃允強，但取身份證時，登記的官員寫錯「黃允財」，自中學年代起便叫黃允財。他參加第一屆無綫訓練班入行，名字直至82年拍《射鵰英雄傳》因遇溺意外，死過翻生後獲高人指點改名叫「黃允材」。04年再獲高人指點改為「黃韻材」，結果在內地登台的機會源源不絕。
黃韻材會把賺到的錢用作慈善，每個月辦敬老活動，如在酒樓免費款待長者，有得吃有歌聽，又會請藝人朋友娛賓，生日的老人家有利巿收。他亦會跟老人家分享保健心得，提醒長者注意身體。