娛樂
出版：2026-Feb-18 19:22
更新：2026-Feb-18 19:22

黃允財無行醫寄情唱歌為老友記助慶 以黃韻材到深水埗獻唱大派朱古力

WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.58 (1)

黃允財原名叫黃允強，之後改名叫黃允材，再改名為黃韻材。（娛樂組攝）

黃韻材（前名：黃允財/黃允材）今日（18日）到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有劉桂芳、鄧慧詩、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。黃韻材上台獻唱多首經典歌曲，當中包括英文歌曲。期間他一度走到觀眾席大派朱古力，又跟在場的街坊握手合照，炒熱現場氣氛。

黃韻材表示每個農曆新年都會出席活動跟街坊見面，之前也有跟一眾行坊去廟祈福。他表示現時多做義工，定時到安老院探訪老人家，「18區都去，有時同佢哋飲下茶、唱下歌、派下福袋。有戲拍會返大陸，有時返去登台、剪彩，香港演出少啲，多數有呢啲公開演出活動，可以同街坊見下面，一齊講下細個嘅嘢，有啲鄰居會話細細個睇到你大，好開心嘅！」他坦言現在比較愛唱歌，歌癮比戲癮更大！

WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.57 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.56 (2) WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.56 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.55 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.56 (1)

黃韻材曾跪地斟茶拜師學中醫，在太子開醫館義診。問到現時何有繼續行醫，他說：「中醫無做十幾年啦！因為要走嚟走去，對啲病人唔係幾好。有時見老人家，會教佢哋煲啲湯水，藥膳嘢，叫佢浸下腳、按下穴位，注意下冷熱，保健一下。」

由於日前黃韻材出席活動時，大會發的新聞稿稱他為黃允財，而今日活動的邀請函則寫為黃韻材。原來他的名字有段故，他的原名叫黃允強，但取身份證時，登記的官員寫錯「黃允財」，自中學年代起便叫黃允財。他參加第一屆無綫訓練班入行，名字直至82年拍《射鵰英雄傳》因遇溺意外，死過翻生後獲高人指點改名叫「黃允材」。04年再獲高人指點改為「黃韻材」，結果在內地登台的機會源源不絕。

黃韻材會把賺到的錢用作慈善，每個月辦敬老活動，如在酒樓免費款待長者，有得吃有歌聽，又會請藝人朋友娛賓，生日的老人家有利巿收。他亦會跟老人家分享保健心得，提醒長者注意身體。

WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.58 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.57 (1) WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.52 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.53

黃允財 黃韻材
