黃允財無行醫寄情唱歌為老友記助慶 以黃韻材到深水埗獻唱大派朱古力

黃韻材（前名：黃允財/黃允材）今日（18日）到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有劉桂芳、鄧慧詩、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。黃韻材上台獻唱多首經典歌曲，當中包括英文歌曲。期間他一度走到觀眾席大派朱古力，又跟在場的街坊握手合照，炒熱現場氣氛。

黃韻材表示每個農曆新年都會出席活動跟街坊見面，之前也有跟一眾行坊去廟祈福。他表示現時多做義工，定時到安老院探訪老人家，「18區都去，有時同佢哋飲下茶、唱下歌、派下福袋。有戲拍會返大陸，有時返去登台、剪彩，香港演出少啲，多數有呢啲公開演出活動，可以同街坊見下面，一齊講下細個嘅嘢，有啲鄰居會話細細個睇到你大，好開心嘅！」他坦言現在比較愛唱歌，歌癮比戲癮更大！