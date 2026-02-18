鄧慧詩曾是崔碧珈經理人 對Rocky追求有咁睇法

港台DJ鄧慧詩今日有到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有黃韻材、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。問到她會否上台演講唱，她說：「我唱歌會嚇走晒啲人，都係唔好啦！哈哈！」 問到他的工作近況，她表示仍有在電台開咪介紹英文歌，其餘時間便會做司儀工作，同時亦有教小朋友、老人家的說話演繹技巧、發音課程，將自己的經驗分享給大家。問到她跟另一半林慕德感情如何，她說：「我哋兩個都係顛顛哋，所以都係好開心嘅！我哋一齊好開心，佢有佢教音樂，我有我搞我鍾意嘅事業，但大家都有好多共同興趣，所以好開心！」

曾任 崔碧珈經理人 鄧慧詩本身擁有經理人公司，崔碧珈曾是她旗下藝人。她表示現在跟對方已沒有合約，「近呢兩年都冇再簽經理人合約歌手，發覺綁住大家都唔係咁容易，好多工作落喺我哋手上策劃，我就會搵返啲同我合作過嘅藝人歌手，所以只要邊個場合需要藝人歌手，我都可以用好快速度、同學條件為客戶撮合。好多歌手朋友都鍾意同我合作，因為我哋係好快俾錢嘅，即日找數！自己墊住都要俾咗藝人歌手先！」 她稱現時跟崔碧珈改模式合作，逐單工作去計錢，「呢個方式好好，冇嘢做嘅時候就大家係朋友，有嘢做嘅時候就去返自己嘅崗位，非常匀真！」她表示崔碧珈向來很獨立，自己很榮幸可以成為她兩年經理人，「大家互相學習大家唔熟嘅工作，我喺佢身上學咗好多電影工作同人脈，佢亦都喺我身上面攞咗好多音樂上嘅關連。我哋而家見面都仲係攬身攬世，又會錫下！」

有人可能會錯意 對於崔碧珈早前陷入的「純愛Rocky風波」，鄧慧詩說：「自己都有去關心吓佢，都知道真相係點，佢講嗰啲就聽嗰啲啦，我唔同佢講啦。佢好多人追㗎，好男仔性格，對人哋好友善，於是就會有人get錯，所以追求佢嘅男士們，唔好諗得太快，佢對好多人都好友好同埋好Nice ！」問到崔碧珈喜愛哪一類型，她說：「要同佢一樣，好直接、坦白同真誠！」