JACE陳凱詠紅館處女騷開鑼 外星人粉絲到場支持拜神儀式

JACE陳凱詠首個紅館個唱《JACE WORLD》演唱會2026，於今晚（18日）大年初二於紅館正式隆重開鑼！心願達成，成功舉辦首個個人紅館處女騷，今日下午JACE以老闆及歌手身份，率領一眾投資方及工作人員於紅館後台舉行拜神儀式，祈求演出順利。現場吸引近百Fans到場支持，更有以外星人打扮提早為偶像打氣，場面熱鬧。為配合新年初二煙花匯演，今晚首場演出將延至晚上9時30分開場，呼籲觀眾留意時間，提早到場準備。

下午5時，身穿演唱會主題T恤的JACE現身紅館後台，fans熱情歡呼。JACE更特意走近人群，近距離與Fans合照、簽名，又揮手打招呼，非常親民。現場所見，JACE狀態大勇，而拜神時就露出長長鑲有鑽石的水晶指甲，非常奪目。

JACE在拜神儀式後誠心上香，切燒豬祈福，盼一連兩場演出順利完成，說：「昨日總綵排後，台前幕後都非常滿意，自己更由打破先河的企位，一直試坐到山頂位置，以第一身去好好感受『 JACE WORLD 』，現時心情既緊張又期待，希望今晚將最佳狀態呈獻給等待已久的粉絲。」一連兩場《JACE WORLD》JACE陳凱詠紅館演唱會2026將於今明兩晚（年初二、初三）在紅館舉行， 除邀得陳慧琳、林家謙擔任嘉賓外，JACE更準備了彩蛋作為新年禮物，為入場觀眾帶來驚喜。