娛樂
出版：2026-Feb-18 22:08
更新：2026-Feb-18 22:08

東張西望｜曾錦燊獲封男神備受注目 一度傳獲陳庭欣特別照顧

PHOTO 2026 02 14 14 26 12 3

曾錦燊外型討好，現時主持《東張西望》更獲封男神。（娛樂組攝）

《東張西望》除了有一眾女神引人關注外，其中一位被譬為「爆肌小鮮肉」的男主持曾錦燊亦備受注目，早前陳庭欣（Toby）爆分手後，被指跟曾錦燊來往甚密。曾錦燊早前出席TVB賽馬日時，就親解跟陳庭欣的關係。他說：「我未入《東張》之前已經識得Toby，同佢喺出邊嘅二thank嗰度識嘅，大家都會問係咪Toby介紹我入去，但係唔係，我真係正常casting入。同Toby，入咗《東張》之後就更加close，佢好多嘢都教我，令我好快就Pick up《東張》嘅生活。」

螢幕截圖 2026 02 18 下午9.59.22

曾錦燊本身跟Toby是朋友，未入《東張》前已認識。

獲封「東張男神」

據知因為曾訪問何生何太的魏柏豪離巢，無綫於是徵求男藝員頂替魏柏豪的位置，曾錦燊因而報名面試。他說：「因為柏豪要去返自己嘅行業，公司想要返一個男仔，當時都有好多男仔去面試呢個位，我就成功入選左啦！面試嗰陣都係傾下偈，問你對《東張西望》有何感受、知唔知道《東張西望》係邊類型節目，本身自己都好鍾意睇呢個節目，可能自己答得比較好，就獲得加分啦。」

對於獲封「東張男神」美譬，他歸功於一眾女神，他說：「我主持咗《東張西望》都差唔多一年，都好多謝監製、導演俾機會我，大家一直都係講『東張女神』，大家可能覺得有個男仔入咗嚟，就封『東張男神』啦，其實都要多謝一班女神嘅出現，先至塑造到男神呢個Terms。」

Cjn2Akiqf8Gv4SpB6FSZ49z1rZT9S1Q 94uJCPeLiQg 2 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.37.55 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.35.32 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.36.25 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.33.09 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.33.57 螢幕截圖 2026 02 18 下午8.38.20

盼可以多拍劇

現時曾錦燊也會在《愛‧回家之開心速遞》出現，他表示希望可以成為常駐角色，但也要看監製及編劇會如何發展劇情，自己也希望反應好，可以令角色經常出現。問到拍劇、還是主持開心些，他說：「拍劇好開心，《東張》多數係一個人去做，有時都會做到好攰、孤獨，但係拍劇就成班同事一齊傾，一齊玩，拍攝嘅時間就好快過都好開心好多。」

螢幕截圖 2026 02 18 下午10.00.53 螢幕截圖 2026 02 18 下午9.59.10 螢幕截圖 2026 02 18 下午10.00.10 螢幕截圖 2026 02 18 下午10.00.20 螢幕截圖 2026 02 18 下午10.00.28 螢幕截圖 2026 02 18 下午9.59.32 螢幕截圖 2026 02 18 下午9.58.35 螢幕截圖 2026 02 18 下午9.59.55 螢幕截圖 2026 02 18 下午10.01.22 螢幕截圖 2026 02 18 下午10.01.31

熱愛演藝工作

問到為何會入行，他稱讀大學時，已是話劇組的活躍分子，曾錦燊說：「keep住四年都有玩舞台劇，自己都有接一啲特約去做，好想接觸呢一行。畢業之後，做咗半年PR嘅工作，見到啲藝人喺台上面發光發亮，我自己都好想去試吓，於是就去投考藝員訓練班。」至於入行之後會否跟他想像的不一樣，他說：「好多人都話好辛苦，要面對好多壓力，其實係相輔相成，你接收嘅鼓勵、正能量都多嘅，開頭都好擔心全部都會係負面嘅，但都唔係，朋友、身邊屋企人都支持，都獲到正能量同埋好嘅嘢比到我。都開心㗎！」

PHOTO 2026 02 14 14 26 12 2 PHOTO 2026 02 14 15 37 50 PHOTO 2026 02 14 15 37 50 2 PHOTO 2026 02 14 15 37 50 4 PHOTO 2026 02 14 14 26 12

