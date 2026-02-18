東張西望｜曾錦燊獲封男神備受注目 一度傳獲陳庭欣特別照顧

《東張西望》除了有一眾女神引人關注外，其中一位被譬為「爆肌小鮮肉」的男主持曾錦燊亦備受注目，早前陳庭欣（Toby）爆分手後，被指跟曾錦燊來往甚密。曾錦燊早前出席TVB賽馬日時，就親解跟陳庭欣的關係。他說：「我未入《東張》之前已經識得Toby，同佢喺出邊嘅二thank嗰度識嘅，大家都會問係咪Toby介紹我入去，但係唔係，我真係正常casting入。同Toby，入咗《東張》之後就更加close，佢好多嘢都教我，令我好快就Pick up《東張》嘅生活。」

獲封「東張男神」

據知因為曾訪問何生何太的魏柏豪離巢，無綫於是徵求男藝員頂替魏柏豪的位置，曾錦燊因而報名面試。他說：「因為柏豪要去返自己嘅行業，公司想要返一個男仔，當時都有好多男仔去面試呢個位，我就成功入選左啦！面試嗰陣都係傾下偈，問你對《東張西望》有何感受、知唔知道《東張西望》係邊類型節目，本身自己都好鍾意睇呢個節目，可能自己答得比較好，就獲得加分啦。」 對於獲封「東張男神」美譬，他歸功於一眾女神，他說：「我主持咗《東張西望》都差唔多一年，都好多謝監製、導演俾機會我，大家一直都係講『東張女神』，大家可能覺得有個男仔入咗嚟，就封『東張男神』啦，其實都要多謝一班女神嘅出現，先至塑造到男神呢個Terms。」

盼可以多拍劇 現時曾錦燊也會在《愛‧回家之開心速遞》出現，他表示希望可以成為常駐角色，但也要看監製及編劇會如何發展劇情，自己也希望反應好，可以令角色經常出現。問到拍劇、還是主持開心些，他說：「拍劇好開心，《東張》多數係一個人去做，有時都會做到好攰、孤獨，但係拍劇就成班同事一齊傾，一齊玩，拍攝嘅時間就好快過都好開心好多。」

熱愛演藝工作 問到為何會入行，他稱讀大學時，已是話劇組的活躍分子，曾錦燊說：「keep住四年都有玩舞台劇，自己都有接一啲特約去做，好想接觸呢一行。畢業之後，做咗半年PR嘅工作，見到啲藝人喺台上面發光發亮，我自己都好想去試吓，於是就去投考藝員訓練班。」至於入行之後會否跟他想像的不一樣，他說：「好多人都話好辛苦，要面對好多壓力，其實係相輔相成，你接收嘅鼓勵、正能量都多嘅，開頭都好擔心全部都會係負面嘅，但都唔係，朋友、身邊屋企人都支持，都獲到正能量同埋好嘅嘢比到我。都開心㗎！」