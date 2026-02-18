寶珮如未忘歌手夢 有意參加《中年好聲音》改進唱功

寶珮如今日有到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有黃韻材、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。寶珮如表示很開心獲邀上台大展歌喉，她坦言自《中年好聲音》冒起之後，她少了唱歌工作。她亦不禁笑謂要參加《中年好聲音5》，「每個人都需要機會，我喺唱歌嘅工作量上少咗好多，所以我都要諗清楚係咪應該要參加比賽，有返個名銜會唔會好啲。」

她坦言有留意節目，大讚節目非常有意義，「一直training啲參賽者，開頭唔係唱得咁好，到之後唱到好勁，真係好勁！其實真係免費學唱歌，反正我都未學過唱歌，我都要諗吓！如果要參加嘅話，我都擔心入唔入到一百強，始終我個底子唔係咁好，我都係亂打亂撞任何嘢都係，有就有，冇走唔緊要志在參與。」