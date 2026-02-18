寶珮如未忘歌手夢 有意參加《中年好聲音》改進唱功

寶珮如今日有到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有黃韻材、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。寶珮如表示很開心獲邀上台大展歌喉，她坦言自《中年好聲音》冒起之後，她少了唱歌工作。她亦不禁笑謂要參加《中年好聲音5》，「每個人都需要機會，我喺唱歌嘅工作量上少咗好多，所以我都要諗清楚係咪應該要參加比賽，有返個名銜會唔會好啲。」
她坦言有留意節目，大讚節目非常有意義，「一直training啲參賽者，開頭唔係唱得咁好，到之後唱到好勁，真係好勁！其實真係免費學唱歌，反正我都未學過唱歌，我都要諗吓！如果要參加嘅話，我都擔心入唔入到一百強，始終我個底子唔係咁好，我都係亂打亂撞任何嘢都係，有就有，冇走唔緊要志在參與。」
談及她早前在情人節一個朋友派對上獻唱，寶珮如說：「其實嗰晚係客串上去，見到大家都咁開心心，所以就唱下一啲情歌囉！我老公成日話我都冇準備，成日好似生菜咁樣食，郁啲就話去唱，其實我真係要去操下曲，做吓功課！」翻看資料，寶珮如於1988年參加亞洲電視舉辦第三屆的「未來偶像爭霸戰」，獲周梁淑怡賞識兼發掘進入娛樂圈。其後被安排到唱片公司試音，成為歌手並推出過兩張個人專輯，曾入圍角逐香港電台第十二屆十大中文金曲「最有前途新人獎」獎。
她說：「冇人記得我係歌手，其實我係歌手出身，係幾十年前參加歌唱比賽，但係個個都搵我做戲，冇人搵我唱歌。我自己冇忘記我係歌手，我都出過黑膠碟，但都係要天時地利人和。無論係做歌手、演員又好，其實我都好隨意，有咩就做咩，依家叫我做吓媽咪、老人家角色，我都OK！隨意而行。」
離開無線之後，她表示可以安心做家庭主婦這個角色，她說：「我要向所有家庭主婦致敬，原來真係好辛苦，又要吸塵、抹地，所以我而家好積極去學習煮飯、燙衫、洗衫，而家我係好自由，去邊個台都得，之前都有幫其他台拍咗啲劇集。」她坦言做家庭主婦很悶，所以有意出去工作，但老公就搞笑着她在家中做reception，幫手看屋。她說：「都好多謝老公，因為佢比我嗰份糧都夠洗夠用，都好感恩有呢個好錫我嘅先生！」