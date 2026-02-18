熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-18 23:06
更新：2026-Feb-18 23:06

寶珮如未忘歌手夢 有意參加《中年好聲音》改進唱功

分享：
WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.50 (2)

寶珮如本身是歌手，她表示很多人忘記了這個身份。（娛樂組攝）

adblk4

寶珮如今日有到深水埗出席《深水埔．深水情．深連心2026》新春嘉年華，同場還有黃韻材、寶珮如以及《中文年好聲音3》的郭偉倫等。寶珮如表示很開心獲邀上台大展歌喉，她坦言自《中年好聲音》冒起之後，她少了唱歌工作。她亦不禁笑謂要參加《中年好聲音5》，「每個人都需要機會，我喺唱歌嘅工作量上少咗好多，所以我都要諗清楚係咪應該要參加比賽，有返個名銜會唔會好啲。」

她坦言有留意節目，大讚節目非常有意義，「一直training啲參賽者，開頭唔係唱得咁好，到之後唱到好勁，真係好勁！其實真係免費學唱歌，反正我都未學過唱歌，我都要諗吓！如果要參加嘅話，我都擔心入唔入到一百強，始終我個底子唔係咁好，我都係亂打亂撞任何嘢都係，有就有，冇走唔緊要志在參與。」

adblk5
WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.49 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.47 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.47 (1)

談及她早前在情人節一個朋友派對上獻唱，寶珮如說：「其實嗰晚係客串上去，見到大家都咁開心心，所以就唱下一啲情歌囉！我老公成日話我都冇準備，成日好似生菜咁樣食，郁啲就話去唱，其實我真係要去操下曲，做吓功課！」翻看資料，寶珮如於1988年參加亞洲電視舉辦第三屆的「未來偶像爭霸戰」，獲周梁淑怡賞識兼發掘進入娛樂圈。其後被安排到唱片公司試音，成為歌手並推出過兩張個人專輯，曾入圍角逐香港電台第十二屆十大中文金曲「最有前途新人獎」獎。

adblk6

她說：「冇人記得我係歌手，其實我係歌手出身，係幾十年前參加歌唱比賽，但係個個都搵我做戲，冇人搵我唱歌。我自己冇忘記我係歌手，我都出過黑膠碟，但都係要天時地利人和。無論係做歌手、演員又好，其實我都好隨意，有咩就做咩，依家叫我做吓媽咪、老人家角色，我都OK！隨意而行。」

1681132070 2c3aa67a progressive Cu8188a

離開無線之後，她表示可以安心做家庭主婦這個角色，她說：「我要向所有家庭主婦致敬，原來真係好辛苦，又要吸塵、抹地，所以我而家好積極去學習煮飯、燙衫、洗衫，而家我係好自由，去邊個台都得，之前都有幫其他台拍咗啲劇集。」她坦言做家庭主婦很悶，所以有意出去工作，但老公就搞笑着她在家中做reception，幫手看屋。她說：「都好多謝老公，因為佢比我嗰份糧都夠洗夠用，都好感恩有呢個好錫我嘅先生！」

WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.43.22 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.43.21 WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.51 (1) WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.43.22 (1) WhatsApp Image 2026 02 18 at 18.42.52

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務