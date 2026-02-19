尋秦記｜古天樂被直播考起 宣萱整色整水勁好笑

古天樂、宣萱於深夜開直播，陪觀眾一齊睇電視版《尋秦記》。踏正12點，古天樂、宣萱齊齊現身，但一度畫面沒有聲音，開了幾分鐘便結束。宣萱隨即在threads留言表示處理中，未幾二人再度出現，但畫面就不及第一個直播高清，宣萱笑言這樣看上去美一點。古天樂直言從未試過做直播，於是把握時間學，及找不同人幫手，並稱事前已經試過不少次，奈何仍然出現技術故障。他說：「 呢個世界就係咁簡單，預備好一切，總有啲嘢要發生，我哋已經盡量去解決，用最簡單方法同大家直播，好開心終於解決到，就好似《尋秦記》咁隔廿幾年終於解決到啲問題上映。」

古天樂非常認真睇電視，宣萱就一邊睇留言，間中望下電視畫面，她坦言忘記了很多片段，但仍記得每次拍外景時，搞到全身臭晒才回酒店。當電視播廣告時，宣萱向古天樂詐型，表示這麼夜開直播，令她夜瞓，更透露自己每晚要浸腳、刮面，之後二人再研究刮面這個問題，聊到一半是笑謂二人像直播帶貨。

期間有網民提議古天樂唱歌，宣萱隨即和應，更起身表示會為古天樂伴舞，古天樂最後只好唱出幾句《今期流行》，宣萱在他的身後做出拜神招牌動作。