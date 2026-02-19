非常檢控觀｜蔣家旻與李成昌兩度合作默契勝從前 感激前輩出十成功力幫助入戲

《非常檢控觀》昨晚（18日）劇情講述龐喆（李成昌飾）滿口歪理，叫女兒龐善昱（蔣家旻飾）頂罪，對父親徹底失望的善昱，將龐喆的罪證交給警方。之後善昱到獄中探望父親，龐喆全無侮意，更稱「念在一點親情」就被女兒出賣。善昱眼神略帶怨恨、但不愠不火表示終於明白父親經常說的金句「除咗自己，都係別人」的意思，到了危急關當，就算至親亦可出賣。最後她才露出奸笑並說「多謝你呀爹哋」，睇到觀眾心寒！

網民讚對白精警

蔣家旻曾憑《美麗戰場》「反骨琪」一角奪「最佳女配角」，當中她被李成昌「霸王硬上弓」的場口，不少網民都稱印象深刻。今次「最強甘草」與「最佳女配角」於《非常檢控觀》第二度合作並飾演父女，默契更勝從前。二人在劇中時而互惠互利、時而互相猜忌的關係，更看得人咬牙切齒，不少網民激讚二人好戲兼對白精警：「佢倆父女真係好精彩……兼精警」、「昌哥足晒料攞男配！」

蔣家旻很開心網民記得她在《美麗戰場》跟李成昌合作：「今次角色做兩父女，我哋好有默契，唔使warm up，加上劇本好好，我哋都好自然一埋位就進入角色。我記得有一場係我要搞到佢坐監，大義滅親！嗰場戲係兩父女嘅對決，本身我拍嘅時候好緊張。因為得我哋兩個人嘅戲，啲對白都好長，要好專注。」她讚李成昌是一位很友善的前輩，毫不吝嗇「過料」給她：「我好記得當日有啲位NG，佢係好有耐性，會唔介意畀足戲我，由NG嘅位開始，仲要鏡頭唔係take佢，但係佢都願意出100分力，等我容易代入番角色。」