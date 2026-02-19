麥玲玲自薦做農夫嘉賓陸永下令唔准減肥 冇計劃再出合唱歌

麥玲玲和農夫今日（19日）出席沙田馬場舉行「馬年賽馬日」。麥玲玲接受訪問透露老公下注買馬有少許斬獲，並笑言：「攞住張飛轉身，好似中咗成千萬咁，要啲馬迷歡呼喝采。」農夫則表示：「啲人仲以為佢贏好多。」C君透露有麥玲玲粉絲發電郵給他分享買馬的貼士，陸永亦表示：「真係好詳細，但跟唔跟得足我哋就未必做到，都會玩少少。」

麥玲玲被問到上一次與農夫合作唱歌表演，她說：「香港就真係可能好耐，好似係上次演唱會。好多時候啲客戶同埋品牌都係搵我先嘅，因為佢哋兩個收得貴。」麥玲玲續說只要有客戶找她與農夫表演，就會亂開價。提到農夫會在五月份開騷，陸永指若果麥玲玲擔任嘉賓一定不能減肥，麥玲玲則笑說：「我諗住搵蔡卓妍（阿Sa）男朋友。」C君說：「嗰啲叫做健身，唔一定要減肥。」談及會否再合作推出新歌，麥玲玲和農夫異口同聲地表示不會。對於農夫今年是否有機會添丁，麥玲玲望向陸永幽默表示：「我諗你有足夠嘅常識嘅。」陸永激動表示：「我已經有兩個。」農夫追問麥玲玲是否有機會添丁，她表示：「係咪玩嘢啊？」

麥玲玲自薦加入Twins

講到今年運程，麥玲玲回應：「馬係十二生肖當中最唔休息嘅，不斷奔跑，娛樂圈嘅人會多啲出動，會有好多巡演。」至於今年屬那一個生肖的藝人會比較紅，她表示：「屬鼠，多啲走動攞獎嘅機會都會多啲。不過娛樂圈都係會嗌交同埋是非多，因為有一粒嗌交嘅星會飛咗落去，歌星同埋主持都會有多一啲嘅拗撬。」

至於農夫早前擔任Twins 25周年粉絲見面會的司儀工作，C君表示：「我哋都入行25年，但係都冇人知。」麥玲玲笑言想加入Twins，並且與農夫合作。陸永則回應：「你都係投資好過。」