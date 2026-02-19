熱門搜尋:
出版：2026-Feb-19 17:36
更新：2026-Feb-19 17:36

陳慧琳爆囝囝有容貌焦慮 有同大仔分享老竇媾女招數

分享：
WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.19 PM

陳慧琳任新春賽馬日表演嘉賓。(周令知攝)

陳慧琳(Kelly) 今日到沙田馬場任「2026馬年賽馬日」的開幕嘉賓，大唱《歡樂年年》、《大日子》及《失憶周末》。她表示今年非常忙碌，除了剛從美國回來，又為JACE陳凱詠擔任個唱嘉賓，接下來亦要搞新歌發布會，稍後又要忙巡唱。

Kelly表示新歌 《那人那地那天》是由AGA操刀，靈感來自她主演的電影《薰衣草》的同名主題曲。她說︰「個MV等咗2年，終於拍好！都值得等待，拍得好睇，好有感覺。AGA聽完《薰衣草》首歌好鍾意，導演就話拍《薰衣草》延續，28號同fans睇完電影就播新歌。(有冇搵到金城武？)搵唔到！但有個小金城武，後生、靚仔嘅！」

WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.46 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.46 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.44 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.43 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.45 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.44 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.45 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.45 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.19.41 PM

提到「蝦餃仔」近照曝光後，不少人指他似宋仲基，Kelly說︰「多謝大家高抬貴手！唔似！唔似！嚇死佢呀！普通人一個！(佢知唔知邊個叫宋仲基？)我未同佢講，佢成日覺得自己好核突、唔靚，佢成日話對眼、個鼻點，又話唔似我。」當問到是否覺得似爸爸，Kelly一度笑到答不到問題。她說︰「大家都唔想似爸爸！其實爸爸後生OK呀！依家都唔錯呀！我有同佢講依家仲細個，大個啲就會有味道，叫佢搞下個頭、整下暗瘡，有啲style，著衫我都有教佢。」她又透露細仔也高過自己，現在她是全家最矮的一個。

問到大仔初戀未，Kelly想了半秒再謂︰「無……唔係囉，手仔都未拖點拍！」她又指大仔如果拍拖，一定會大肆宣揚。她又稱自己有向囝囝過幾招，分享老竇當年如何冧她的招數，但大仔覺得好out。她說︰「點樣拖，第一下拖要講咩嘢。(講咩呢？)我唔講你聽，我驚你偷橋，out out地啦！哈哈！」她又指入戲院睇戲再拖手是很sweet的事，並且當年老公也是用這一招，但最重要是真心。

WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.18 PM (2) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.18 PM (1) WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.07 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.27 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.12 PM WhatsApp Image 2026 02 19 at 1.43.16 PM

談到任JACE個唱嘉賓，Kelly表示昨日(18)才正式認識對方，覺得對方好可愛。當她知道JACE幼稚園的時候，聽到爸爸揸車播了她的快歌，覺得好興奮，自此就喜歡她。她更大呻JACE喜歡她是的歲數是單位數，大感震撼。她又指現場氣氛很好，大家都企起身，情緒高漲。問到會否考慮自己的個唱都搞企位，她指自己fans的年紀不少「我諗佢哋頂唔順，我諗要坐吓企吓。」

DSC05830(1)

