陳慧琳爆囝囝有容貌焦慮 有同大仔分享老竇媾女招數

陳慧琳(Kelly) 今日到沙田馬場任「2026馬年賽馬日」的開幕嘉賓，大唱《歡樂年年》、《大日子》及《失憶周末》。她表示今年非常忙碌，除了剛從美國回來，又為JACE陳凱詠擔任個唱嘉賓，接下來亦要搞新歌發布會，稍後又要忙巡唱。 Kelly表示新歌 《那人那地那天》是由AGA操刀，靈感來自她主演的電影《薰衣草》的同名主題曲。她說︰「個MV等咗2年，終於拍好！都值得等待，拍得好睇，好有感覺。AGA聽完《薰衣草》首歌好鍾意，導演就話拍《薰衣草》延續，28號同fans睇完電影就播新歌。(有冇搵到金城武？)搵唔到！但有個小金城武，後生、靚仔嘅！」

提到「蝦餃仔」近照曝光後，不少人指他似宋仲基，Kelly說︰「多謝大家高抬貴手！唔似！唔似！嚇死佢呀！普通人一個！(佢知唔知邊個叫宋仲基？)我未同佢講，佢成日覺得自己好核突、唔靚，佢成日話對眼、個鼻點，又話唔似我。」當問到是否覺得似爸爸，Kelly一度笑到答不到問題。她說︰「大家都唔想似爸爸！其實爸爸後生OK呀！依家都唔錯呀！我有同佢講依家仲細個，大個啲就會有味道，叫佢搞下個頭、整下暗瘡，有啲style，著衫我都有教佢。」她又透露細仔也高過自己，現在她是全家最矮的一個。

問到大仔初戀未，Kelly想了半秒再謂︰「無……唔係囉，手仔都未拖點拍！」她又指大仔如果拍拖，一定會大肆宣揚。她又稱自己有向囝囝過幾招，分享老竇當年如何冧她的招數，但大仔覺得好out。她說︰「點樣拖，第一下拖要講咩嘢。(講咩呢？)我唔講你聽，我驚你偷橋，out out地啦！哈哈！」她又指入戲院睇戲再拖手是很sweet的事，並且當年老公也是用這一招，但最重要是真心。

談到任JACE個唱嘉賓，Kelly表示昨日(18日)才正式認識對方，覺得對方好可愛。當她知道JACE幼稚園的時候，聽到爸爸揸車播了她的快歌，覺得好興奮，自此就喜歡她。她更大呻JACE喜歡她是的歲數是單位數，大感震撼。她又指現場氣氛很好，大家都企起身，情緒高漲。問到會否考慮自己的個唱都搞企位，她指自己fans的年紀不少「我諗佢哋頂唔順，我諗要坐吓企吓。」