郭富城讚囡囡舞藝有進步 收BABYMONSTER簽名CD勁驚喜 (有片)

今日(大年初三)沙田馬場舉行年度盛事「馬年賽馬日」，吸引大批市民及旅客入場，陳慧琳打頭陣載歌載舞，而組合農夫亦首度踏足馬匹亮相圈舞台，更與玄學家麥玲玲師傅驚喜合體，演繹經典作品《風生水起》，還有「馬年大使」郭富城到場為《融馬》雙駿藝術雕塑任揭幕嘉賓。

再赴台灣趕拍 《老子》 天王郭富城(Aaron)首度以「馬年大使」身份親臨沙田馬場，並參與焦點賽事「馬年盃」的頒獎儀式，郭富城表示：「馬一直象徵力量、毅力與不斷向前的精神。適逢馬年，在『馬年賽馬日』這個特別的日子來到沙田馬場，別具意義。很高興以『馬年大使』的身份參與其中，與大家一同感受賽事的激情，以及藝術、文化與馬匹精神匯聚的獨特氛圍，祝大家馬年行大運，馬到功成，心想事成！」活動期間，Aaron接受傳媒訪問，對於愛妻方媛去年底誕下三女Cheryl(郭詠心)，這位一家之主表示家中一直都好熱鬧，加入新成員後，今個新年更加熱鬧，並透露：「現在開始識認人，其實每個月都唔一樣，踏入第四個月嘅時候反而仲陌生，因為爸爸去完做嘢返嚟好似唔認得囉。」離開香港，他與家人每日都會視像通話，不過隔住電話跟真人始終有差別。過多兩日，Aaron將出發赴台，重投戲組趕拍奇幻喜劇電影《老子》，今次首度跟台灣演員王柏傑合作，他自言揀劇本好嚴格，今次新片可以發揮自己的喜感再放在電影入面。

最緊要係要 Fit Aaron大女Chantelle(郭詠希)和二女Charlotte(郭詠萱)遺傳父親舞藝，早前方媛在抖音公開二女的跳舞片段，隨著南韓女團BABYMONSTER的歌曲起舞，Aaron老友沈嘉偉得知郭氏千金都是BABYMONSTER粉絲，立即班來BABYMONSTER的簽名CD：「我都有份，佢哋(囡囡)梗係開心啦！仲要寫埋佢個名，唔使一個禮拜就收到CD。」他大爆囡囡收到禮物後「點止攬住瞓」，而且更相當surprise。至於囡囡們的舞藝，Aaron讚乖女跳舞已有進步，指若有跳舞天份，身為爸爸一家會support，又爆女兒食飽飯會跟媽咪跳舞自娛，Aaron表示沒有參與，通常只會搞破壞整蠱囡囡。

談到日前播出的央視《2026年春節聯歡晚會》，與內地紅星王一博聯手跳舞，原來兩人是分開排練，Aaron跟對方有共同興趣就是賽車，大家見面都是分享賽車話題。除了拍戲，之後又要到內地巡迴開演唱會，認為：「最緊要係要Fit！」最後，Aaron祝大家馬年行大運、身體健康、笑口常開、事事順利、財源廣進。