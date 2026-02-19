金多寶｜金燕玲盼憑嫲嫲角色獲提名 翁子光撐何爵天感激對方幫忙宣傳

金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、李鎧霖、導演翁子光、何爵天到馬鞍山出席《金多寶》財源滾滾開運團拜活動。金燕玲在戲中扮演鍾雪瑩的嫲嫲，其角色的原形是翁子光的嫲嫲，她坦言今次是從影以來，首次演嫲嫲獲觀眾接受感到開心，自己也希望可以憑角色獲得提名。她又提到在活動上獲大家祝福身體健康，笑謂自己感覺像要過千歲。 金燕玲表示今次作品如果沒有翁子光及一眾幕後的話，一眾演員根本沒法聚在一起拍戲給大家看。她說︰「自己都係一個電影工作者，我哋係幕地拎咗好多關注，幕後其實都做咗好多、好辛苦。今次仲要係真正翁子光嘅嫲嫲，自己不知不覺受到一個好大好暖嘅嘢，我好辛苦，唔係用錢可以買到。」她稱身邊有朋友入場支持，回來也有跟她分享。她說︰「可能有觀眾會覺得賀歲片只係搞笑、無內涵，但今次呢部係好輕鬆、溫情嘅戲。只要你入嚟睇，就提醒咗你屋企有咩人，大家關係，有咩事都可以修補到。」

何爵天網上打水軍 何爵天表示每天都繼續在網上答謝入場支持的觀眾，「謝票係唔夠，因為場次有限。網民喺網上俾唔同意見都要多謝佢哋，因為佢肯講已經係幫你宣傳。」他又指的確有時會有些「火」，並遇到不少水軍去「黑」《金多寶》這部戲。翁子光承認現時《金多寶》排片的確少了，自己不知道甚麼水軍，亦跟自己團隊講不能攻擊別人及出陰招。他亦為何爵天出頭，指有人笑何爵天很得閒日日在覆訊息，「對方都係貴為一個金像獎新晉導演，我覺得今時今日做宣傳，做導演同幕後都要同觀眾企埋一齊，唔似以前話係大導演要高高在上。如果有人覺得拍得爭啲，下次會拍好啲。電影係各花入各眼，我暫時見係小朋友、老人家都睇得，我哋係老少咸宜，大家睇完係開心眼淚。大家離場係會覺得呢個世界有溫暖，好似許冠文所講如果有部電影大家睇完覺得個世界美好啲，就係一部好電影。」

他坦言很感激何爵天百忙之中幫手，希望大家可以欣賞到團隊今次上下都很團結。他又認為去年發生很多不好的事，自己看煙花時也不禁流淚，自己希望香港可以變好，「唔係外在嘅好，係真係好，大家可以由心出發！」

翁子光笑稱要去整下 翁子光對於被專頁批評其外型因而影響票房，他對此感到搞笑，「我個樣的確係爭啲，始終都係新年，大家開心下。我見佢好似好開心，可能佢唔知大家覺得佢個comment比較特別啲。唔緊要，新一年希望去做下運動，睇下使唔使儲啲錢去韓國啦！哈哈哈！但求大家一笑，但我都同意佢氣質係由內到外，可能我真係爭啲，拍戲最緊要大家鍾意。」 問到金燕玲玲如何睇翁子光的氣質，她說︰「靚唔靚仔唔係一個問題，我成日都覺得每個人都有發表意見權利，無問題，只不過希望大家過年期間，希望大家都應該支持埋其他電影，大家都要互助。」提到翁子光要借錢拍戲，大家對他的財政狀況感到擔憂，翁導說︰「無咩好擔心，香港各行各業都麻麻地，唔可以粉飾太平。馬係跑，我覺得馬年係會愈來愈好。今次可以同金燕玲合作，都好開心。我最近睇文雋訪問，佢係同好多導演合作，都好帶旺導演同電影。希望大家可以睇金燕玲喺呢部戲嘅演技！部戲有幾多鍾意定唔鍾意，演員係第一嘅。」