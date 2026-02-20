熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-20 01:38
更新：2026-Feb-20 01:38

JACE陳凱詠紅館個唱尾場感觸爆喊 林家謙鍾雪瑩驚喜任嘉賓 (多圖)

WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.30.07 AM (1)

JACE陳凱詠紅館個唱圓滿結束，尾場更感觸爆喊。 (林俊源攝)

一連兩場晚的《JACE WORLDJACE陳凱詠演唱會2026假紅館順利完成，尾場同樣獲大批圈中人捧場，包括談善言、周嘉洛、AGA、鄭子邦、Phoebus吳啟洋、George歐鎮灝、sica何洛瑤、張蔓莎、張蔓姿、Zelos黃凱逸、顧定軒、黄溢濠 VIVA成員ValCAda、梁釗峰等，日前受傷的釗峰更撐拐杖支持，入場前笑言可能被安排在企位睇show

WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.34 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.34 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.33 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.33 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.32 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.35 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.31 AM (1)

CHAN春常駐 人人都JACE

連續兩晚，JACE換上多個造型大唱《百妖夜行的修行 FREAKS NIGHT PARADE》、《大車BIG CARS》、《I Wish》、《沒有無緣無故的恨》、《會痊癒的PTSD》、《Long D》等，繼頭場邀來陳慧琳Kelly後，尾場嘉賓是林家謙，但兩人並非合唱名曲《隔離》，反而選唱了《想突然》，家謙更一時興起隨住節拍起舞，之後又問JACE為何會大年初三找他做嘉賓，JACE即指「初三赤口要同你嗌交」。林家謙還有備而來，突然拿出揮春，賀主角「CHAN春常駐、人人都JACE」，並大讚她用7年努力站上這個舞台，全場報以熱烈掌聲，立即搞到JACE感動得眼濕濕。當JACE離場，林家謙竟然唱出Twins的經典賀年歌《你最紅》，其間獲觀眾大派利是，炒熱全場氣氛。

WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.17 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.19 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.20 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.19 AM (3) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.17 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.18 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.20 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.18 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.27.19 AM (1)

唔知下次紅館要等到幾時

接近尾聲，JACE唱畢《天生二品》後感觸剖白心聲，直認原來在紅館開show真係好唔容易，當多謝父母支持，她不禁感動落淚，踎低攞紙巾拭淚，並說：「都最後一日紅館，都唔知下次紅館要等到幾時…」台下fans即叫加場，真性情的JACE即說：「等陣賣唔去點算呀你哋話？呃人㗎你哋。」唱到encore，參加歌唱比賽入行的鍾金馬影后鍾雪瑩驚喜登場，陪JACE從台下升上舞台，由鍾雪rap出二人合作填詞的《Sigue Haciendo 時機已到》。當唱到最後一曲《收聲多謝》，不少觀眾未肯離場還繼續大叫encore，結果JACE再出場清唱《蟠》及半首《I Wish》。

WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.31 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.30 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.30 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.31 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.32 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.28.32 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.02 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.02 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.55 AM

《JACE WORLD》JACE陳凱詠演唱會2026尾場歌單

1. 百妖夜行的修行 FREAK’S NIGHT PARADE

2. 出事 OOPS

3. 大車BIG CARS4. Lo Siento 各行各路

5. 五時戒 5AM PERCEPTS6. 西湖 XIHU（w/Novel Fergus )

7. 虛擬人與我

8. Byebye 掰掰歌

9. 慢慢活 SLOWLY IN LOVE

10. 間歇性休眠 I’M TIRED

11. 清白之身 IMMACULATE

12. 蛻 SWITCH13. 我養你 PAMPER Ü

14. CNY ballroom medley

15. I Wish

16. 水裏水裏去

17. 想突然 （林家謙合唱）

18. 你最紅 （林家謙）

19. 隔離

20. 沒有無緣無故的恨

21. 會痊癒的PTSD

22. 獨家記憶

23. Long D

24. 天生二品

25. 那黑夜沒很夜HUGGIES

26. 是那麼聲勢浩大 LOUD & PROUD

27. Sigue Haciendo 時機已到 （鍾雪螢合唱）

28. Calm Down 練功

29. 收聲多謝

30. 蟠 （清唱半首）

31. I Wish （清唱半首）

WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.59 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.30.07 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.54 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.54 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.57 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.56 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.39.12 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.56 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.38.58 AM WhatsApp Image 2026 02 20 at 12.35.04 AM (1)

