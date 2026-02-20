JACE陳凱詠紅館個唱尾場感觸爆喊 林家謙鍾雪瑩驚喜任嘉賓 (多圖)

CHAN春常駐 人人都 JACE

連續兩晚，JACE換上多個造型大唱《百妖夜行的修行 FREAK’S NIGHT PARADE》、《大車BIG CARS》、《I Wish》、《沒有無緣無故的恨》、《會痊癒的PTSD》、《Long D》等，繼頭場邀來陳慧琳Kelly後，尾場嘉賓是林家謙，但兩人並非合唱名曲《隔離》，反而選唱了《想突然》，家謙更一時興起隨住節拍起舞，之後又問JACE為何會大年初三找他做嘉賓，JACE即指「初三赤口要同你嗌交」。林家謙還有備而來，突然拿出揮春，賀主角「CHAN春常駐、人人都JACE」，並大讚她用7年努力站上這個舞台，全場報以熱烈掌聲，立即搞到JACE感動得眼濕濕。當JACE離場，林家謙竟然唱出Twins的經典賀年歌《你最紅》，其間獲觀眾大派利是，炒熱全場氣氛。