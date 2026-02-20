JACE陳凱詠紅館個唱尾場感觸爆喊 林家謙鍾雪瑩驚喜任嘉賓 (多圖)

一連兩場晚的《JACE WORLD》JACE陳凱詠演唱會2026假紅館順利完成，尾場同樣獲大批圈中人捧場，包括談善言、周嘉洛、AGA、鄭子邦、Phoebus吳啟洋、George歐鎮灝、sica何洛瑤、張蔓莎、張蔓姿、Zelos黃凱逸、顧定軒、黄溢濠 、VIVA成員ValC、Ada、梁釗峰等，日前受傷的釗峰更撐拐杖支持，入場前笑言可能被安排在企位睇show。
CHAN春常駐 人人都JACE
連續兩晚，JACE換上多個造型大唱《百妖夜行的修行 FREAK’S NIGHT PARADE》、《大車BIG CARS》、《I Wish》、《沒有無緣無故的恨》、《會痊癒的PTSD》、《Long D》等，繼頭場邀來陳慧琳Kelly後，尾場嘉賓是林家謙，但兩人並非合唱名曲《隔離》，反而選唱了《想突然》，家謙更一時興起隨住節拍起舞，之後又問JACE為何會大年初三找他做嘉賓，JACE即指「初三赤口要同你嗌交」。林家謙還有備而來，突然拿出揮春，賀主角「CHAN春常駐、人人都JACE」，並大讚她用7年努力站上這個舞台，全場報以熱烈掌聲，立即搞到JACE感動得眼濕濕。當JACE離場，林家謙竟然唱出Twins的經典賀年歌《你最紅》，其間獲觀眾大派利是，炒熱全場氣氛。
唔知下次紅館要等到幾時
接近尾聲，JACE唱畢《天生二品》後感觸剖白心聲，直認原來在紅館開show真係好唔容易，當多謝父母支持，她不禁感動落淚，踎低攞紙巾拭淚，並說：「都最後一日紅館，都唔知下次紅館要等到幾時…」台下fans即叫加場，真性情的JACE即說：「等陣賣唔去點算呀你哋話？呃人㗎你哋。」唱到encore，參加歌唱比賽入行的鍾金馬影后鍾雪瑩驚喜登場，陪JACE從台下升上舞台，由鍾雪rap出二人合作填詞的《Sigue Haciendo 時機已到》。當唱到最後一曲《收聲多謝》，不少觀眾未肯離場還繼續大叫encore，結果JACE再出場清唱《蟠》及半首《I Wish》。
《JACE WORLD》JACE陳凱詠演唱會2026尾場歌單
1. 百妖夜行的修行 FREAK’S NIGHT PARADE
2. 出事 OOPS
3. 大車BIG CARS4. Lo Siento 各行各路
5. 五時戒 5AM PERCEPTS6. 西湖 XIHU（w/Novel Fergus )
7. 虛擬人與我
8. Byebye 掰掰歌
9. 慢慢活 SLOWLY IN LOVE
10. 間歇性休眠 I’M TIRED
11. 清白之身 IMMACULATE
12. 蛻 SWITCH13. 我養你 PAMPER Ü
14. CNY ballroom medley
15. I Wish
16. 水裏水裏去
17. 想突然 （林家謙合唱）
18. 你最紅 （林家謙）
19. 隔離
20. 沒有無緣無故的恨
21. 會痊癒的PTSD
22. 獨家記憶
23. Long D
24. 天生二品
25. 那黑夜沒很夜HUGGIES
26. 是那麼聲勢浩大 LOUD & PROUD
27. Sigue Haciendo 時機已到 （鍾雪螢合唱）
28. Calm Down 練功
29. 收聲多謝
30. 蟠 （清唱半首）
31. I Wish （清唱半首）