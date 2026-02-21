戴祖儀自爆遇同事瘋狂追求　一句封殺：我淨係鍾意靚仔

30歲戴祖儀擁甜美外貌及修長美腿被封「宅男女神」，不過入行7年感情一直未有著落。日前情人節，戴祖儀於社交平台PO出一張與靠喺「男友力胸膛」，被溫柔摸頭嘅照片，寫上：「情人節快樂，男友力胸膛，愛了。」

即刻惹來網民洗版恭喜，以為佢終於官宣戀情，但下一張相竟然揭曉「男友」嘅真身原來係吳若希，令網民得啖笑。最近，戴祖儀作客YouTuber司徒夾帶網台節目，自揭過去兩年遭圈中一位幕前男同事瘋狂糾纏。

「早午晚都要出現一次」

戴祖儀於節目中分享指，自己透過朋友飯局認識該男藝人，對方外貌屬典型唔靚仔款，但性格幾搞笑，一開始覺得對方幾有趣，仲帶埋對方入自己Friend局玩。點知認識只不過一個星期，大家打完麻雀，男方即刻Send長篇訊息向佢表白。直腸直肚嘅戴祖儀當場「斬纜」：「Sorry唔好浪費時間喺我身上，因為我淨係鍾意靚仔。」