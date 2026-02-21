戴祖儀自爆遇同事瘋狂追求　一句封殺：我淨係鍾意靚仔

30歲戴祖儀擁甜美外貌及修長美腿被封「宅男女神」，不過入行7年感情一直未有著落。日前情人節，戴祖儀於社交平台PO出一張與靠喺「男友力胸膛」，被溫柔摸頭嘅照片，寫上：「情人節快樂，男友力胸膛，愛了。」
即刻惹來網民洗版恭喜，以為佢終於官宣戀情，但下一張相竟然揭曉「男友」嘅真身原來係吳若希，令網民得啖笑。最近，戴祖儀作客YouTuber司徒夾帶網台節目，自揭過去兩年遭圈中一位幕前男同事瘋狂糾纏。
「早午晚都要出現一次」
戴祖儀於節目中分享指，自己透過朋友飯局認識該男藝人，對方外貌屬典型唔靚仔款，但性格幾搞笑，一開始覺得對方幾有趣，仲帶埋對方入自己Friend局玩。點知認識只不過一個星期，大家打完麻雀，男方即刻Send長篇訊息向佢表白。直腸直肚嘅戴祖儀當場「斬纜」：「Sorry唔好浪費時間喺我身上，因為我淨係鍾意靚仔。」
正常人被潑冷水應該識趣而退，點知對方完全唔識收手，仲要玩升級版狂轟濫炸。戴祖儀表示：「佢每日好似打卡咁Send Message，將Chat當日記，早午晚都要出現一次，又成日約我出去兜風。」
最令戴祖儀毛骨悚然嘅係對方竟然跟到佢嘅私人Studio：「好彩當時唔係我一個，仲有Friend喺度，唔係真係唔知點收科。」戴祖儀嚇到個心離一離，初時選擇迴避離開，但對方死纏爛打，要去到第二次、第三次，死纏爛打程度令戴祖儀佛都有火。
「瘋狂追求者」有3大特徵
戴祖儀憶述，當時對方要求單獨傾偈，但佢因感到唔安全而當場拒絕，男方情緒即刻有點失控，聲稱「好掛住你」，語氣又激動又黏人。戴祖儀終於頂唔順，直接當住一班朋友面前爆Seed：「我覺得呢個行為同殺人犯無乜分別，真係好恐怖，好似黐線咁！」對方反駁：「我唔係黐線架！」之後戴祖儀就轉身走人，順手封鎖對方所有聯絡方法，雖然成功斬斷聯繫，但佢坦言至今喺公開活動遠遠見到對方，心入面仍然會「有少少驚」。
節目中主持人搞笑猜測該男藝人疑似係阿Bob（林盛斌），戴祖儀即刻否認。而綜合戴祖儀嘅描述，呢位「瘋狂追求者」有3大特徵，分別係幕前同事，其次外貌平平，絕對唔屬靚仔行列，最後一點係「唔係粗眉大眼」類型。
原文刊登於 Yahoo娛樂圈