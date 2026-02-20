鍾培生年初四走勻18區派膠餐具 遭人不停網上攻擊

「百億富三代」的鍾培生以往新年都會準備一大疊百元利是派給市民，今年他就免費派發可重用PP膠餐具套裝。去年他對香港所有餐廳改用紙飲管、紙餐具，大為不滿，揚言要向全港市民「派膠」。他講得出做得到，他說：「問晒律師團隊，今次派嘅膠係合法合規。我有同警方同環保署交代，唔想製造混亂所以取消左搵義工一齊派，將會喺我自己一個派。」他預告今日（20日）年初四將要走勻18區包括離島派發其好友兼青年傑出工業家設計一款可重用PP膠餐具套裝。

日前鍾培生在社交平台展示一大箱貨櫃的膠餐具，不少網民見到膠飲管時均表示感動，坦言不想再用紙飲管飲汽水搞到嘔泡收場。今日他在社交限時動態分享裝滿膠餐具的貨VAN，同時亦表示自己的舉動被人抨擊。

他拍片批評攻擊他的網民說：「我懷疑這呢兩日班製造垃圾餐具的既得利益者，搵打手黎攻擊我。我作為一個愛國愛港嘅香港市民，一直都覺得香港應該仿效我們偉大嘅祖國，可以使用塑膠餐具，同時我派嘅都係可重用的塑膠餐具，係合法合規嘅餐具。竟然有一班出賣香港出賣祖國嘅賣國賊喺度搞搞震，我唔排除會進一步調查，係乜人做啲咁低劣嘅行為。」

他指分別在threads同埋Facebook受到攻擊，當中有不少是新註冊用戶不停攻擊他。他說：「最好笑嘅係好多個名係一模一樣，淨係後邊個數字唔一樣，可能計錢容易啲。至於Facebook就初二嘅晚上，係一張出咗三日嘅post，同時間一連串咁留言，明明有幾個新post，點解會搵一個舊嘅，相反新嘅就冇留言。我估係初一冇人做嘢，老闆可能好嬲係咁催，初二晚都要開工辛苦晒。我希望攻擊我打手，係一班擦鞋仔太監，如果你係收錢做嘢，你應該為你嘅辦事能力感到蒙羞。」

他又給予攻擊他的人三個建議：「首先可能係中間抽水太多，正常做嘢無咁俹簁，除非係又貴又廢；第二可以考慮聘請我去攻擊我自己，相信效果也會好很多；第三，可以搵d有輿論影響力嘅，例如周顯、渾水、甚至係好多爭議性嘅才子陶傑先生。Anyways，鍾培生 全民派膠 向左膠說不！」