JACE陳凱詠回應被林家謙揮春搞喊 紅館個唱尾場更緊張：唔想辜負所有入嚟嘅朋友

完騷後，JACE接受傳媒訪問，談及尾場被幾個感動刺激淚腺，她表示：「其實我已經忍咗好多次，太多感動位，個人太敏感，唱某啲歌一兩隻字已經feel到想喊就即刻收返，喺自己世界好混亂。」當尾場嘉賓林家謙送上揮春一刻，其中「你太努力」觸發到JACE的情緒，殺個她措手不及，JACE：「篤中咗，我都諗咩叫『太努力』呢？或者係咪做嘅嘢太多，太大想頭？太硬頸？太有自信？即係我唔係好知啲咩叫『太乜乜』，我諗呢個係諗好耐都唔會有答案嘅嘢嚟！」

要學識放慢

至於演唱會中最難執行的部分，她認為企位是最難處理，並謂：「因為我係一個好大想頭，好多事都想做滿啲嘅一個人，咁所以大家個配合度係好難，但係好開心有呢個團隊大家都好願意去溝通，好願意去找方法令我哋可以試到新嘢。」問她下次會否開全企位演唱會？JACE：「全企位等陣又俾人鬧，都唔知得唔得嘅…」她坦言這兩年自己行得太急，應該要學識放慢，透露創作上或會減產，但是時間要接多些賺錢job。

相比兩晚演出，JACE直言尾場更加緊張：「其實唔知點解我今日好似緊張啲，可能知道係最後一場，唔想辜負所有入嚟嘅朋友、所有等待嘅朋友，唔想辜負佢哋，所以搞到自己仲緊張咗。」被指入座率差，JACE稱在台上睇不覺得觀眾席「太吉」，又覺得第二晚的觀眾明顯比首場熱情得多，令她感到很驚喜，但補充指兩晚都好開心。