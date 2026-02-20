熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-20 16:14
更新：2026-Feb-20 16:14

夜王｜票房衝破3千萬 Sammi全家入場撐 廖子妤三度與子華神合作望再創佳績

[New]NK Stills 25

《夜王》上畫四天累積票房衝破3千萬。

由《毒舌大狀》億萬導演吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）主演、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、盧鎮業（小野）、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英@小薯茄、謝君豪等演出的最強賀歲電影《夜王》，自年初一（17/2）正式上畫以來，截止今午1時累積票房已衝破3千萬，令劇組上下感到振奮，且破了多項紀錄，包括：香港史上賀歲電影開畫票房NO.1、香港史上賀歲電影單日票房NO.1、首日累積票房勁破1,100萬、刷新子華神開畫票房紀錄、開畫日900+場次破近十年賀歲片紀錄等。

634696428 1332242178932118 8903002489959460802 n

《夜王》上畫四天累積票房衝破3千萬。

《夜王》陸續於世界各地上映，票房成績刷新紀錄！電影於馬來西亞上畫 4天票房逼近 300 萬令吉；於美國及加拿大今日正式上映，橫掃北美 120+ 影廳，刷新香港賀歲電影在北美的開畫紀錄！英國、愛爾蘭、荷蘭等歐洲城市今日正式上映，英國多場優先場爆滿！

明天年初五東日團隊繼續四出謝票，感謝大家支持。導演吳煒倫表示：「好開心觀眾喜歡《夜王》。近日已經在網上見到好多觀眾寫低對部戲嘅評價同埋讚賞，真的感激不盡。希望大家睇得開心，再帶走一份勇氣同精神，馬年繼續為自己人生打拼，殺返上去！」

Night King Still 260108 8 [New]NK Stills 6 [New]NK Stills 2 Night King Still 251223 2 Night King Still 260115 8 [New]NK Stills 9 Night King Still 260115 7 [New]NK Stills 21 [New]NK Stills 17 [New]NK Stills 11 Night King Still 260115 12 [New]NK Stills 13

Sammi過年前馬不停蹄完成一連串宣傳後，趁新年假期跟家人一齊入戲院捧V姐（Sammi飾）場，笑住迎馬！在社交平台分享跟家姐，姊夫，弟弟入埸睇《夜王》，全場一齊笑，一齊感動，一齊緊張，一齊攞啲嘢返屋企。Sammi並稱：「由開拍到前陣子瘋狂式緊密宣傳工作，一切一切記憶猶在。一步一腳印。點滴在心頭。歡哥V姐跟東日的仝人（包括太子峰）衷心多謝每一位的入埸。這部電影是我們的共同結晶品。才公映兩天，路仍漫長，繼續一步一腳印。」

螢幕截圖 2026 02 20 下午4.01.10

Sammi同屋企人入場睇《夜王》。

三度與子華合作的Fish也坦言很開心電影可以在短時間內得到佳績：「之前謝票的時候，感受到很多觀眾對這部戲的喜愛，甚至乎期待我們能夠拍續集，或原班人馬再創作一個新故事。其實《夜王》這部電影除了有笑有淚之外，還帶出香港人遇挫折會好堅毅求新求變的精神。我亦看見網上有不少人討論這部電影，可見大家對此片的關注，希望電影的佳績能夠為馬年帶出一個好念頭、好開始，再創佳績！」

而戲中飾演奸角的小野得知票房不俗，讓他回想起當日拍攝這部電影時，在廠房裏無分晝夜的開工，台前幕後一鼓作氣完成這部電影的精神，令他感到一切辛苦有價。Mandy也開心的謂首次感受到電影票房的佳績，猶如自己攞獎一樣。至於Renci、Sumling、Hazel也深感興奮，且繼續投入角色，紛紛拍片感謝各位「老細」支持。

螢幕截圖 2026 02 20 下午4.00.02 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.00.17 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.01.21 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.00.41 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.00.33 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.01.00 螢幕截圖 2026 02 20 下午4.01.35

