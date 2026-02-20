夜王｜票房衝破3千萬 Sammi全家入場撐 廖子妤三度與子華神合作望再創佳績

由《毒舌大狀》億萬導演吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文（Sammi）主演、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、楊偉倫（阿卵）、盧鎮業（小野）、何啟華（Dee）、楊偲泳（Renci）、譚旻萱（Mandy）、李芯駖（Sumling）、林熙彤（Hazel）、鄧麗英@小薯茄、謝君豪等演出的最強賀歲電影《夜王》，自年初一（17/2）正式上畫以來，截止今午1時累積票房已衝破3千萬，令劇組上下感到振奮，且破了多項紀錄，包括：香港史上賀歲電影開畫票房NO.1、香港史上賀歲電影單日票房NO.1、首日累積票房勁破1,100萬、刷新子華神開畫票房紀錄、開畫日900+場次破近十年賀歲片紀錄等。

明天年初五東日團隊繼續四出謝票，感謝大家支持。導演吳煒倫表示：「好開心觀眾喜歡《夜王》。近日已經在網上見到好多觀眾寫低對部戲嘅評價同埋讚賞，真的感激不盡。希望大家睇得開心，再帶走一份勇氣同精神，馬年繼續為自己人生打拼，殺返上去！」

Sammi過年前馬不停蹄完成一連串宣傳後，趁新年假期跟家人一齊入戲院捧V姐（Sammi飾）場，笑住迎馬！在社交平台分享跟家姐，姊夫，弟弟入埸睇《夜王》，全場一齊笑，一齊感動，一齊緊張，一齊攞啲嘢返屋企。Sammi並稱：「由開拍到前陣子瘋狂式緊密宣傳工作，一切一切記憶猶在。一步一腳印。點滴在心頭。歡哥V姐跟東日的仝人（包括太子峰）衷心多謝每一位的入埸。這部電影是我們的共同結晶品。才公映兩天，路仍漫長，繼續一步一腳印。」

三度與子華合作的Fish也坦言很開心電影可以在短時間內得到佳績：「之前謝票的時候，感受到很多觀眾對這部戲的喜愛，甚至乎期待我們能夠拍續集，或原班人馬再創作一個新故事。其實《夜王》這部電影除了有笑有淚之外，還帶出香港人遇挫折會好堅毅求新求變的精神。我亦看見網上有不少人討論這部電影，可見大家對此片的關注，希望電影的佳績能夠為馬年帶出一個好念頭、好開始，再創佳績！」

而戲中飾演奸角的小野得知票房不俗，讓他回想起當日拍攝這部電影時，在廠房裏無分晝夜的開工，台前幕後一鼓作氣完成這部電影的精神，令他感到一切辛苦有價。Mandy也開心的謂首次感受到電影票房的佳績，猶如自己攞獎一樣。至於Renci、Sumling、Hazel也深感興奮，且繼續投入角色，紛紛拍片感謝各位「老細」支持。