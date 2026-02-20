梁敏巧被港鐵職員放行被網民狙擊 開直播為頭等霸王車解畫

梁敏巧（Maggie）早前回家食團年飯時，因為見東鐵線多個車廂都人頭湧湧，於是改入頭等車廂。然而，因為她使用Alipay的關係，不能補飛，誤以為可以改用VISA補差價，最後因被港鐵職員斷正後帶離車廂。其後梁敏巧不用罰款，並稱「港鐵職員都好好╴知我無知而放過我嘅 我認樣衰㗎，真係好醜怪，好醜怪呀！」同時也希望透過今次事件讓大家知道用Alipay付款，如搭頭等車廂時，需要入閘前選好。不過，就遭網民批評，指她「無知唔係大晒」、「因為係Maggie，所以港鐵職員咪放佢人馬」、「點解唔用八達通」等等。
Maggie日前開直播為事件解畫，逐點澄清。她表示原意不是因為甩身而覺得好威，並指港鐵職員「先check你紀錄良唔良好；第二執法都係人，你態度冇同佢對着幹，唔係冇禮貌，而係同佢哋好好解釋發生咩事，如果佢覺得合理，相信都有酌情權呢回事。」她相信換轉其他人，有合理解釋、肯認錯，加上態度及過往紀錄良好，可能同樣獲網開一面。
對於有人覺得「因為係Maggie，所以捉到都唔使罰錢！」她說：「我真係唔知港鐵職員知唔知係我，因為我戴晒帽同口罩，又唔化妝，我唔知佢哋其實知唔知我係邊個，我亦唔覺得佢哋認得我，因一路以嚟都係用『小姐』稱呼我。」她又指罰1000元不是嚴重事件，如事事後追究，亦願意接受。她說：「我從來無唔認衰，我從來無話無罰錢好得戚嘅心態，我從來都唔係呢個心態。」
就網民認為「無知唔係大晒」，扭曲看待她汲取教訓的分享，她回應說：「有人話無知大晒呀，咁以後好似Maggie咁捉到唔使罰錢啦。我覺得如果咁拗落去冇意思，我希望大家有番合理、理智咁討論件事，你要咁樣『啫』我都無辦法，因為真係我衰嘛，我有問題嘛！當日分享只係感謝港鐵職員無即時處罰我，我係用呢個心態自爆件事。我盡咗做錯事之後，應要盡嘅責任，我身為公眾人物，分享俾大家聽，只係叫大家唔好似我咁戇居咁傻。用Alipay搭頭等，要入閘前撳定，否則會俾人罰錢⋯⋯初衷係咁簡單，冇諗過大家將件事扭曲晒，無諗過大家因為職員放過我，而捉住呢個point咬我，冇諗過原來大家咁care。都係嗰句，要罰的話我從來願意接受，冇講過自己係公眾人物而得戚。」
她亦多次表示今次事件非常醜怪，她說：「真係好醜樣，講出嚟都好核突好難聽，我係衰我係錯，我真係搭咗『霸王車』，但唔係專登，只係因為我無知啫。我再重申無知唔係大晒。人點講我我控制唔到，只係我有責任交代清楚，我唔想港鐵職員被誤會，亦係今次開live交代清楚原因。你有錢都冇用，唔識俾錢都係冇俾過錢，大家要小心啲。我阻止唔到大家點諗，我要講嘅係咁多。」