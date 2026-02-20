梁敏巧被港鐵職員放行被網民狙擊 開直播為頭等霸王車解畫

梁敏巧（Maggie）早前回家食團年飯時，因為見東鐵線多個車廂都人頭湧湧，於是改入頭等車廂。然而，因為她使用Alipay的關係，不能補飛，誤以為可以改用VISA補差價，最後因被港鐵職員斷正後帶離車廂。其後梁敏巧不用罰款，並稱「港鐵職員都好好╴知我無知而放過我嘅 我認樣衰㗎，真係好醜怪，好醜怪呀！」同時也希望透過今次事件讓大家知道用Alipay付款，如搭頭等車廂時，需要入閘前選好。不過，就遭網民批評，指她「無知唔係大晒」、「因為係Maggie，所以港鐵職員咪放佢人馬」、「點解唔用八達通」等等。

Maggie日前開直播為事件解畫，逐點澄清。她表示原意不是因為甩身而覺得好威，並指港鐵職員「先check你紀錄良唔良好；第二執法都係人，你態度冇同佢對着幹，唔係冇禮貌，而係同佢哋好好解釋發生咩事，如果佢覺得合理，相信都有酌情權呢回事。」她相信換轉其他人，有合理解釋、肯認錯，加上態度及過往紀錄良好，可能同樣獲網開一面。

對於有人覺得「因為係Maggie，所以捉到都唔使罰錢！」她說：「我真係唔知港鐵職員知唔知係我，因為我戴晒帽同口罩，又唔化妝，我唔知佢哋其實知唔知我係邊個，我亦唔覺得佢哋認得我，因一路以嚟都係用『小姐』稱呼我。」她又指罰1000元不是嚴重事件，如事事後追究，亦願意接受。她說：「我從來無唔認衰，我從來無話無罰錢好得戚嘅心態，我從來都唔係呢個心態。」