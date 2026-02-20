金多寶｜百老匯院線排片最差隔大半日先有場次 翁子光：說好的港片共贏呢？

《金多寶》由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、蝦頭楊詩敏主演，故事以翁子光跟嫲嫲相處的時光作為藍本，而且有大少大明星撐場，如許冠文、阿Sa蔡卓妍、古天樂、鮑起靜等。故事非常溫馨，令人感動。然而，近日網上出現大量帖文攻擊《金多寶》，雖然同是賀歲片的《夜王》也有負評，但《金多寶》受批評的程度，連幫手宣傳的何爵天也感無奈。

翁子光昨日（20日）宣傳《金多寶》時，直認排片少坦言在排片、公關、商業的問題上也在學習中，金燕玲亦出聲說：「我都有睇其他，只不過希望大家過年期間，係咪可以支持埋其他電影，一部電影好亦都不足以支撐成個戲院、工作人員，唔好講到話百花齊放，大家都要互助，呢樣好重要。」