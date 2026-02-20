金多寶｜百老匯院線排片最差隔大半日先有場次 翁子光：說好的港片共贏呢？

《金多寶》由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、蝦頭楊詩敏主演，故事以翁子光跟嫲嫲相處的時光作為藍本，而且有大少大明星撐場，如許冠文、阿Sa蔡卓妍、古天樂、鮑起靜等。故事非常溫馨，令人感動。然而，近日網上出現大量帖文攻擊《金多寶》，雖然同是賀歲片的《夜王》也有負評，但《金多寶》受批評的程度，連幫手宣傳的何爵天也感無奈。
翁子光昨日（20日）宣傳《金多寶》時，直認排片少坦言在排片、公關、商業的問題上也在學習中，金燕玲亦出聲說：「我都有睇其他，只不過希望大家過年期間，係咪可以支持埋其他電影，一部電影好亦都不足以支撐成個戲院、工作人員，唔好講到話百花齊放，大家都要互助，呢樣好重要。」
有網民發現《金多寶》的排片量少，部份戲院更出現天地更。記者以程式搜尋《金多寶》周六（20日）的情況，見到其他院線在不同時段都有上映，雖排片量不及《夜王》，但總算平均，唯獨是百老匯院線排片少得可憐。以葵芳百老匯為例，只得中午12時30分的場次，荃灣百老匯則出現天地場，早場為上午8時30分，夜場是晚上11時55分，部份更只會播放上午時段。
翁子光在其社交平台轉發網民貼出院線場次的截圖，留言說：「明白是打開門做生意的，但我們的入座率明明也不失禮啊。其實我們只希望穩守威脅不了票房冠軍的第二名。但⋯⋯這樣算不算是霸王排片？早上8點多及凌晨12時多，然後施捨了一場中午1時多。一部戲一天二十七場，另一部戲一天兩場。說好的港片共贏呢？不是説請大家幾部賀歲片都要一併看完嗎？我們才剛上映不到一周，平均每天票房過百萬，真的值得這個待遇？我們只想有生存空間，讓想看到我們的觀眾能看到。」有網民留言指《夜王》是安樂發行，由於百老匯院線是安樂旗下，難免會出現這樣的情況。