熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-20 21:45
更新：2026-Feb-20 21:45

反斗奇兵5｜胡迪除帽驚現地中海 巴斯光年翠絲升級大戰電子科技產品強敵

分享：
5a5caeda 5d86 4d40 8069 f35a5598e189

《反斗奇兵5》公開最新預告。

adblk4

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》(Toy Story)，全新一集由《太空奇兵・威E(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo)金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter)早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯(Tom Hanks)、添亞倫(Tin Allen)及鍾古錫(Joan Cusack)也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩(Conan O’Brien)聲演。

螢幕擷取畫面 2026 02 20 202748 螢幕擷取畫面 2026 02 20 203342 6336c75b 8577 4045 a47b e463bb5acb79

 6月中香港上映

《反斗奇兵5》最新預告一出即震撼全網，小叉竟然同女朋友結婚？跟玩具們久別重逢的胡迪除帽驚現地中海，更有成隊巴斯光年列陣出征，究竟搞乜呢？今次一班玩具朋友將會面對史上最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」(Lily Pad)如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！可以想像，《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！正如彼德託達所言：「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」《反斗奇兵5》已定2026 6月18日在香港上映。

adblk5
Cbacbae8 a7c0 4271 8ff7 dee17d824d8f D8135f26 4505 4a22 b45c 373b4c48e14a 6a341f17 3f27 4b61 9a0f 811468655c96 TS5 INSTAGRAM PAYOFF POSTER HONG KONG.jpg

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務