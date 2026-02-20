反斗奇兵5｜胡迪除帽驚現地中海 巴斯光年翠絲升級大戰電子科技產品強敵

迪士尼與彼思皇牌系列《反斗奇兵》(Toy Story)，全新一集由《太空奇兵・威E》(Wall·E)、《海底奇兵》(Finding Nemo)金像導演安德魯史坦頓 (Andrew Stanton執導。彼思創作總監彼德托達 (Pete Docter)早前在Annecy國際動畫電影節中率先披露故事意念、概念圖和片段，已經引起全球傳媒和影迷興奮關注。湯漢斯(Tom Hanks)、添亞倫(Tin Allen)及鍾古錫(Joan Cusack)也鐵定回歸聲演胡迪、巴斯光年與翠絲，而新角色Smartypants則由美國重量級節目主持兼笑匠高倫奧拜恩(Conan O’Brien)聲演。

6 月中香港上映

《反斗奇兵5》最新預告一出即震撼全網，小叉竟然同女朋友結婚？跟玩具們久別重逢的胡迪除帽驚現地中海，更有成隊巴斯光年列陣出征，究竟搞乜呢？今次一班玩具朋友將會面對史上最強敵人，即是現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品。一班玩具朋友面對「莉莉平板」(Lily Pad)如臨大敵，嚇到騰騰震，代表玩具時代已經玩完？！可以想像，《反斗奇兵5》將會再一次為觀眾帶來出人意表的故事發展，以及新奇有趣的全新角色！正如彼德託達所言：「新一集定必有大家前所未見的精彩東西！」《反斗奇兵5》已定2026年 6月18日在香港上映。