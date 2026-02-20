周柏豪珍藏相集細節開箱 3月初有得買

橫跨三個年頭、歷經23場《奔赴》世界巡迴演唱會及《Chapter IV》 11場粉絲見面會，在迎來全新一章《The Blooming Chapter 綻放之章》之前，柏豪選擇將這三年的舞台光影、台上與台下的笑與淚，以及和粉絲之間無可取代的幸福瞬間，統統收錄成珍藏相集 《days before the bloom》 將於3月初正式推出，用影像留住綻放前最值得細味的日子。

《days before the bloom》 相集是柏豪親自策劃的回憶錄，雙封面設計合共2500本。全書由柏豪親手挑選每一幀照片，既有舞台上未曾曝光的後台絕密花絮，也有他與粉絲互動的真摯定格，包括演唱會每場最後一瞬間，柏豪拾起地上的紙碎，用力拋向半空一刻；還有一幕特別觸動人心，是柏豪為所有「全勤」出席11場見面會的粉絲舉行專屬畢業禮，眾人穿上畢業袍大合照，場面既感動又有珍貴儀式感；而粉絲為他拼湊的燈海，亦首度以高規格印刷重現紙上。

除了視覺，柏豪更希望這本相集是有溫度、有氣味的。隨書附送的牛油紙Memo note，由他親筆寫下 「一輩子很短 要愛對的人」 並附上署名「ph」，更特別的是柏豪親手為Memo噴上帶有他最喜歡的爽身粉味香水，讓翻開相集的瞬間，也翻開了屬於這一章的回憶氣味。

為增加收藏趣味，每本相集將隨機附送兩款Post Card（共三款，盲盒形式），並隨書附送精美海報一張。此外，柏豪將親筆簽名加添色水，隨機挑選1,000本打造成獨一無二的相集，成為歌迷手中最珍貴的版本。並於3月15號在金鐘Harvey Nichols舉行簽書會，近距離與fans分享喜悅。