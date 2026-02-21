金多寶｜網民帶父母睇戲撞正謝票場遭fans無禮對待 Edan：我會提點下大家

《金多寶》由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、蝦頭楊詩敏主演，故事以翁子光跟嫲嫲相處的時光作為藍本，而且有大少大明星撐場，如許冠文、阿Sa蔡卓妍、古天樂、鮑起靜等。故事非常溫馨，令人感動。演員連日來到戲院謝票，有網民帶兩老入場時，誤打誤撞購入謝票場的，但期間遭fans不禮貌對待，於是出PO並tag了Edan，希望他可以叫fans注意禮貌及睇戲禮儀。

網民提到跟兩老入場睇戲，誤打誤撞是謝票場。由於老人家擔憂中途去廁所，所以在開場前去洗手間。適逢是開場前謝票，老人家去完洗手間之後，遇上一眾演員入場，網民說：「老人家見到啲人喺度影緊相佢唔想阻住人，企咗喺度等人哋影完先行入去，三四秒已經有一班八婆係咁鬧話遲到阻住睇呂生，真係唔好意思阻住咗你哋幾秒！」當演員離開之後，場內由全院滿座變到餘下4成觀眾。然而，之後又出現另一問題，「好多人行來行去唔知去廁所定做乜,之後成套戲起碼有五六個人長時間開電話，我睇嘅係大場地如果條友喺我附近兩三行我會出聲，pk好L（燦）眼呀！你入嚟喺度睇啱啱影完片定係睇戲？？？ 我唔知你哋追星睇咗幾多次，係個戲院又嘈閂曬，好悶嘅你哋咪出去囉又要影響人。長輩都開場前叫我將個電話較震音呀，如果得我同朋友睇應該一早開咗波同班fans，完全0尊重，金燕玲講嘢我都嘈到聽唔到！」

網民最後tag了 Edan的帳號說：「我本身唔討厭呂爵安，但比班fans咁搞，下次可否拍條片提下你啲fans行為真係令人好黑人憎！ 反而守規矩嘅仲要畀班冇禮貌人話 。」

帖文一出，Edan亦有立即回應，他回覆說：「對唔住！影響到你同長輩嘅觀影體驗！佢哋大部分都好乖的，我會提點下大家，希望唔會再有類似嘅情況！」該名網民多謝Edan的回覆，並再說多些個人感受，「如果我喺影院不停咁叫人哋唔好玩電話成場戲真係可以唔使睇，btw 睇到後期感動位啲光殘住，我淨見到玩電話係睇edan相，所以我偏見認定咗喺啲fans。一套好嘅電影嘅感動位就係畀啲問題搞到眼淚都冇埋，因為我就算講幾多句都唔及你講一句叫佢哋守禮。我係嚟睇戲唔係挑釁鬧交的 。拜託你 新年都希望大家開開心心！」有自稱是fans的網民向該名網民致歉，但亦有人指如果知道是謝票場時應該不要購買，甚至有人質疑網民是打手，特意攻擊爵屎。