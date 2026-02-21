昔日波神MEGUMI爆新戀情 監製真人騷《不良一族尋愛記》添食獲Netflix簽多年合約行大運

現年44歲的昔日波神MEGUMI，多年前封胸從良後成功轉型成為實力派女優，近年她更獲Netflix愛將，由她擔任主持之一的同志真人騷《我的咖啡男友》(The Boyfriend)大受歡迎，而另一Netflix串流真人騷《不良一族尋愛記》更由她主持兼任監製，在日本及亞洲其他地方掀起話題。

前年宣布離婚 MEGUMI早於1999年出道，憑住H Cup巨乳曾經縱橫千禧年代的日本寫真界，與小池榮子、佐藤江梨子在當地被封為「三大咪神」；之後。MEGUMI與樂隊Dragon Ash主音降谷建志奉子成婚，兩人育有一名兒子，及至2023年底。降谷被揭多次出軌，MEGUMI最終斬纜結束16年婚姻。MEGUMI近年以獨立女性姿態證明自己「胸大有腦」，事業更再度發圍，《不良一族尋愛記》已續訂第2季，Netflix還跟MEGUMI簽下為期多年的合約，由她製作更多不同節目，事業運大開榮升節目製作人。 新歡連爆醜聞

MEGUMI事業愛情兩得意，離婚兩年多日前傳出新戀情，男友竟是搞笑組合「令和浪漫」的31歲成員高比良車。據了解，兩人因去年合作主持《不良一族尋愛記》撻着，雖然兩人年齡相差13歲，但感情發展迅速，上月被斷正在東京西麻布的高級酒吧飲酒談心，又計劃到MEGUMI擁有的西班牙別墅旅行。戀情曝光後，MEGUMI大方認愛，可是新戀情卻不獲看好，事關其新歡高比良車原來好色又爛賭，去年先後爆出參與網上違法賭博及偷食人妻的醜聞，因此而惹上官司。