熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-21 10:30
更新：2026-Feb-21 10:30

昔日波神MEGUMI爆新戀情 監製真人騷《不良一族尋愛記》添食獲Netflix簽多年合約行大運

分享：
Maxresdefault

Netflix串流真人騷《不良一族尋愛記》由MEGUMI主持兼任監製。

adblk4

現年44歲的昔日波神MEGUMI，多年前封胸從良後成功轉型成為實力派女優，近年她更獲Netflix愛將，由她擔任主持之一的同志真人騷《我的咖啡男友》(The Boyfriend)大受歡迎，而另一Netflix串流真人騷《不良一族尋愛記》更由她主持兼任監製，在日本及亞洲其他地方掀起話題。

Fc2ef735 94a2 4125 aa66 aa7c808260b9 Eeee8dfa ad23 4738 b7a8 d4e84e5dbead Bkn 20260218143449368 0218 00862 001 04b

前年宣布離婚

MEGUMI早於1999年出道，憑住H Cup巨乳曾經縱橫千禧年代的日本寫真界，與小池榮子、佐藤江梨子在當地被封為「三大咪神」；之後。MEGUMI與樂隊Dragon Ash主音降谷建志奉子成婚，兩人育有一名兒子，及至2023年底。降谷被揭多次出軌，MEGUMI最終斬纜結束16年婚姻。MEGUMI近年以獨立女性姿態證明自己「胸大有腦」，事業更再度發圍，《不良一族尋愛記》已續訂第2季，Netflix還跟MEGUMI簽下為期多年的合約，由她製作更多不同節目，事業運大開榮升節目製作人。

新歡連爆醜聞

adblk5

MEGUMI事業愛情兩得意，離婚年多日前傳出新戀情，男友竟是搞笑組合「令和浪漫」的31歲成員高比良車。據了解，兩人因去年合作主持《不良一族尋愛記》撻着，雖然兩人年齡相差13歲，但感情發展迅速，上月被斷正在東京西麻布的高級酒吧飲酒談心，又計劃到MEGUMI擁有的西班牙別墅旅行。戀情曝光後，MEGUMI大方認愛，可是新戀情卻不獲看好，事關其新歡高比良車原來好色又爛賭，去年先後爆出參與網上違法賭博及偷食人妻的醜聞，因此而惹上官司。

Bkn 20260218143449368 0218 00862 001 02b 555 Main F64bb6da30e8b99d9e0702430d912520 1280 75177c4abd7bc39f5e6c63129a8ee5e8 Img b519d728d0b4c6c4e47cb2223b4c43e896750 G3710972.jpg O0500076615712256680 Megumi04 20240403 123259 p o 31888005 Megumi01

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務