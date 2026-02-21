佘詩曼盼馬年好運連連 再演Man姐對自己要求高：一定唔可以重複

佘詩曼（阿佘）蛇年收穫滿滿，主演的TVB劇《新聞女王2》大受歡迎，勇奪雙料視后之餘，更破天荒成為四登《萬千星輝頒獎典禮》視后寶座的第一人，再創演藝高峰。還有一劇《正義女神Themis》有傳會在今年播出，佘詩曼可望承接去年的好運，在馬年劇壇拔足奔馳。

對於大眾對「Man姐」的追捧，阿佘深表感激：「坦白說，『Man姐』之前得到大家喜愛，當再次回歸其實我內心好忐忑，感覺似係踩住一條更幼嘅鋼線。之前係要『建立』一個角色，今次係要『超越』一個已經立體咗嘅角色。每一場戲，都係驚險嘅平衡：既要保持Man姐嘅神髓，又要畀到新嘅衝突同脆弱感俾觀眾睇，每次喺鏡頭前，我都同自己講：『唔可以只係重複，要搵到更深入嘅層次。』」

到今個農曆新年假期前，陪媽咪去旅行盡情吃喝玩樂，趕及年廿八返港。阿佘說：「農曆新年鍾意同屋企人朋友聚埋，係一個好熱鬧又氣氛嘅節日，我又好鍾意去花墟揀年花，我每年都會擺唔同顏色嘅蘭花，同埋各式各樣有過年氣氛嘅擺設。年廿九就會有好多朋友嚟屋企玩魚蝦蟹，年廿九凌晨熱鬧到年初一，每個人都笑口常開迎接新一年嘅蒞臨。」