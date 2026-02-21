熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-21 12:30
更新：2026-Feb-21 12:30

佘詩曼盼馬年好運連連 再演Man姐對自己要求高：一定唔可以重複

分享：
WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.56.19 (1)

佘詩曼盼承接去年的好運，在馬年劇壇拔足奔馳。

adblk4

佘詩曼（阿佘）蛇年收穫滿滿，主演的TVB劇《新聞女王2》大受歡迎，勇奪雙料視后之餘，更破天荒成為四登《萬千星輝頒獎典禮》視后寶座的第一人，再創演藝高峰。還有一劇《正義女神Themis》有傳會在今年播出，佘詩曼可望承接去年的好運，在馬年劇壇拔足奔馳。

WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.56.20 (1)

佘詩曼盼承接去年的好運，在馬年劇壇拔足奔馳。

對於大眾對「Man姐」的追捧，阿佘深表感激：「坦白說，『Man姐』之前得到大家喜愛，當再次回歸其實我內心好忐忑，感覺似係踩住一條更幼嘅鋼線。之前係要『建立』一個角色，今次係要『超越』一個已經立體咗嘅角色。每一場戲，都係驚險嘅平衡：既要保持Man姐嘅神髓，又要畀到新嘅衝突同脆弱感俾觀眾睇，每次喺鏡頭前，我都同自己講：『唔可以只係重複，要搵到更深入嘅層次。』」

到今個農曆新年假期前，陪媽咪去旅行盡情吃喝玩樂，趕及年廿八返港。阿佘說：「農曆新年鍾意同屋企人朋友聚埋，係一個好熱鬧又氣氛嘅節日，我又好鍾意去花墟揀年花，我每年都會擺唔同顏色嘅蘭花，同埋各式各樣有過年氣氛嘅擺設。年廿九就會有好多朋友嚟屋企玩魚蝦蟹，年廿九凌晨熱鬧到年初一，每個人都笑口常開迎接新一年嘅蒞臨。」

adblk5

化妝：Katherine Lo

髮型：Lorraine Lam@Hair Culture

場地: Red Room by LUBUDS

造型：Christina Hsu

服飾：Edition

WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.56.20 WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.56.19 WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.57.35 WhatsApp Image 2026 02 21 at 09.56.19 (1)

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務