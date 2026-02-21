賴慰玲放棄再追個女 生完第二胎封肚展開人生下半場

現年40歲的賴慰玲(Winki)畢業於演藝學院，2014年因《女人俱樂部》由劇場轉投電視圈，至今已12年，賴慰玲從來零緋聞零是非被喻為花旦清泉。賴慰玲近期接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，談及最近贏得高收視及口碑的劇集《非常檢控觀》，她亦分享了於上位期間，無懼影響選擇早婚及生孩子的決心。不少人認為花旦間很少有真友誼，但賴慰玲自從拍《女人俱樂部》開始，便與陳瀅等拍檔情同姊妹，之後再加入何雁詩、蔡思貝等組成閨密團「SÏXTERS」。她承認在娛樂圈女藝員間存在深厚友情是非常難得，並說：「或者因為我無太大殺傷力。我覺得係呢個領域，唔會感覺到我會同你競爭，我亦唔認為我係一個想去競爭嘅人，我亦從來唔會去計較，所以呢啲是非從來無發生係我身上。」

18 歲已想結婚生仔

Winki於2012年與劇場演員梁子峰交往，2017年7月，二人先公布懷有第一胎，同年8月再正式註冊結婚。談及31歲上位中早婚的決定，Winki說：「呢個係我人生最大夢想，我18歲已經想結婚生仔！所以，當時我同老公商量後就決定試吓，無諗過一次就成功，我哋都好開心。」賴慰玲更指二人本來只想生仔，無打算結婚，「我哋諗住唔結婚好型，你唔覺咩？如果唔係老竇要我哋點都簽張紙，都唔會係酒店低調註冊。」

感謝老公齊撐落去

談及老公梁子峰的相識經過，賴慰玲透露：「演藝畢業後，我哋係劇場活動識，但我哋未真正一齊工作過，當然佢主動追求先，佢請我飲第一杯咖啡。之後有一次藝術節，佢問我想唔想去聽中東音樂會，就覺得佢好有品味，於是就開始發展。但好好笑，之後我再無見過佢聽中東音樂。」Winki承認拍電視劇容易成名，但夫妻二人從未比較事業上的成就，「大家界別唔同，根本無必要比較，同埋佢亦有好大成就嘅地方。我真係好感謝老公支持，有時候我真係撐唔落去，就會睇到佢咁盡責，我覺得自己好幸運，我哋會互相照應維繫呢個家庭。」



去年誕下次子後，問Winki會否想追個女兒，她說：「夠啦，唔會再生！封肚啦！我係諗過追個女，但下一胎保唔保證到你一定生女先？而我開始覺得自己精力唔夠，另外，除咗家庭，我亦想開始為自己設定一個目標。的確入咗電視台後，好耐無接觸舞台劇，太掛住佢啦！我經常睇舞台劇，就會諗幾時輪到我？我絕對唔畀自己等太耐！好快好快！相信我！」賴慰玲生完第二胎封肚的另一原因，就是展開人生下半場回歸舞台劇。