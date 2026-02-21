陳慧琳睇《中年好聲音3》認到侯靜伊 Kelly：你唱歌好好聽㗎！

陳慧琳（Kelly）日前擔任JACE陳凱詠個唱嘉賓，Kelly在完騷後到紅館門外與fans見面，當她見到其中一位fans時，她說：「你咁熟口面嘅？」之後鏡頭傳來一把女聲說：「我係侯靜伊，Connie，《中3》嘅⋯⋯」Kelly聞言大為驚喜並謂：「係呀！你唱歌好掂！我有睇呀！我好鍾意你把聲㗎！怪唔知咁熟口面！」侯靜伊說：「好多謝你呀，Kelly！好開心你認得我呀！」

事後Connie把合照放上網自認是Kelly的粉絲，留言說：「Omg！今日大年初二，發生咗一件對我來說超級超級難忘嘅事。剛剛去咗欣賞Jace Chan紅館演唱會，今晚嘉賓正是天后Kelly陳慧琳。當我正想係佢表演完在停車場出口以小粉絲嘅身份搵佢影相嘅時候，佢話我好熟口面，跟住我同佢講我係中聲三嘅靜伊！估唔到Kelly竟然會認到我，真係好感動！仲感動嘅係Kelly同我講佢好鍾意我把聲，仲要得到Kelly稱讚我唱得好好，小妹真係受寵若驚，感動得落淚了！好感激Kelly認得我同鼓勵我，由於現場太多粉絲等待同Kelly影相，加上我太激動手機唔記得撳掣拍片。如果有Kelly嘅粉絲朋友咁啱喺現場睇到又拍到的話，可唔可以send返條片俾我。頭先太多人嘅關係，我唔好意思耽誤太多時間，我唔記得同Kelly佢講，我其中一隻HiFi碟cover咗佢嘅《誰願放手》，呢首歌我真係超級超級鍾意！嗰時都好開心拎到呢首歌嘅版權，仲有就喺我第一次公開表演唱嘅流行曲係小學六年班，就係唱Kelly嘅《星夢情真》⋯⋯多謝Kelly俾我一個咁難忘嘅記憶！年初二呢份禮物真係好開心！」