黃淑蔓首次個人音樂會 電結他自彈自唱送碌柚葉應節

Feanna的「第一次」，除了家人拉隊支持，好友陳健安、Nowhere Boys主音Van和結他手Ken、陳心瑤導演、Feanna新碟《growth》創作總監Tsz、新歌《喵！》創作班底Oscar、簡力恆和Hayley Sit、《I am All Alone》填詞人薑檸樂、《未至於》MV男主角Boris、《梗頸四》MV男主角Scott、ANSONBEAN、江博熙、楊煜謙、成基哲、COLLAR成員Winka、LollyTalk的阿蛋和Sennie、晚安莉莉、曾傲棐、張天穎、Timo、馬天佑、顧定軒、林子峰，以及早前因左腳半月板撕裂入院接受手術的梁釗峰亦撐著拐杖捧場。

包剪揼送大熊公仔

Feanna以《猜猜我是誰？》為音樂會揭開序幕，今次歌單除了她的作品，還演唱林憶蓮、陳奕迅、方大同和薛凱琪等前輩的作品和不少外語歌，更以結他自彈自唱Avril Lavigne的《Girlfriend》。當她演唱新歌《喵！》時，全場高舉貓形手幅，事前她並不知情，所以非常驚喜。台上除了Feanna和樂手們，還有一隻在其新專輯相集亮相名為「野比」的巨形熊公仔，她笑言替它牽紅線，即場以包剪揼送給勝出的歌迷。

期間Feanna演唱電影《再見UFO》主題曲《華富一號》，她說：「大家都知我係因為11年前唱《差一點我們會飛》，得到香港電影金像獎『最佳原創電影歌曲』而入行，事隔11年，今年我又再次入圍金像獎『最佳原創電影歌曲』啦！呢首歌係我七年前錄，我仲未去英國讀書、18歲嘅時候錄，希望大家多多支持，我哋金像獎見！」音樂會壓軸歌是2015年電影《哪一天我們會飛》主題曲《差一點我們會飛》，Feanna憑此曲獲得第35屆香港電影金像獎「最佳原創電影歌曲」，電影導演陳心瑤亦於座上，他與全場歌迷一同高舉寫上「We grow with you」手幅，Feanna感動眼濕濕。歌迷完騷不散場大叫encore，她再次出場演唱《I am All Alone》，為音樂會畫上完美句號。