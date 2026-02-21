黃美棋受訪談周星馳 老公鍾健威自爆已結4次婚

黃美棋與丈夫鍾健威(Ray)接受李有毅及其兒子李國煒主持的新城知訊台《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問。二人除了細訴入行以來的演藝經歷，更大談相識經過及相處之道，場面溫馨。 人稱「美棋BB」的黃美棋由童星入行，她約9歲時參演周星馳電影《行運一條龍》中的「小芬女」而為人熟悉。對於外界指周星馳性格獨特，美棋則有另一番見解：「其實喺我印象中，佢(周星馳)係好Nice嘅，因為我哋有合照，佢都係抱住我。」她又提到拍攝TVB古裝劇《帝女花》時，飾演「長平公主」的童年，由於要演繹不少喊戲，問到小朋友拍哭戲是否困難？美棋笑言：「小朋友比較容易，叫你喊就喊，我覺得小朋友演戲係比較容易。」

瞞母親簽HKTV 完成學業後，美棋曾短暫從事Marketing工作，後來因HKTV準備開台，她發現自己無法安坐辦公室，最終在未有告知媽媽的情況下簽約：「我唔知點同媽媽講，因為佢對我嗰份穩定工作好滿意。我唯有問佢『媽，你有冇留意嗰個台準備開』，然後同佢講我簽咗約。」她笑言當時媽媽的反應是「你講真的？」事後媽媽每晚都等她下班，十分擔心，令她一度感到愧疚。談及遠赴美國留學的經歷，美棋表示曾入住寄宿家庭，該家庭住了十幾個來自不同國家的學生，還有不少寵物，甚至有蛇。她分享道：「好有趣，佢(寄宿家庭)會問『我餵蛇食老鼠，你過來睇嗎？』我有睇過一次，睇完一次就唔再睇。」一旁的Ray亦分享自己在英國留學時曾養蜘蛛，以草蚊餵食的趣事。

談到兩人的相識，原來源於一次旅遊節目拍攝。當時仍是HKTV藝人的美棋，與在有線電視工作的Ray遠赴美國拉斯維加斯拍節目，Ray笑言：「我哋去咗拉斯維加斯，嗰個節目又要我同佢結婚，因為當哋好流行有啲人飲醉咗就去簽紙結婚，我哋都試咗佢哋幾次唔同結婚嘅方式。」美棋補充道：「結咗三次婚，喺同一個地方、同一個人。」Ray續說：「連埋真嗰次結婚係四次。」Ray憶述當時大家並無特別感覺，反而是整個團隊熟絡後，溝通才慢慢增加。美棋則透露，真正讓她心動的，是看到Ray在舞台上的演出：「佢返嚟後有啲演出，請咗我去睇。我發現佢唱歌或表演嘅時候，同做節目嘅時候係兩個唔同嘅人，嗰刻就更加欣賞呢個男仔。」

夫妻互爆甜蜜舉動 Ray在節目中分享自己的事業路，由參加歌唱比賽冠軍入行，到在有線電視擔任娛樂新聞主播，再到合約完結後決心外闖，與朋友組樂隊。然而，遇上社運及疫情，所有工作停擺，收入大跌。他慶幸當時獲朋友介紹轉型，開始接拍宣傳片，擔任幕前、配音、導演甚至寫稿，逐步建立自己的製作公司，他形容這才是他真正的「發力點」。 談到夫妻相處，Ray坦言最感動是美棋無論何時都全力支持他，甚至會在他受委屈時站出來為他護航。美棋則分享一次生日驚喜，指Ray記得她曾隨口說過想擁有一個「海豚送戒指」環節，最終他竟以自己的方法實現了這份浪漫：「佢記得我曾經睇過嘅節目，我只係講咗句『嘩，我要呢個』，佢真係喺現實生活中記得，又會喺能力範圍內做到嘅事，佢一定做畀我。」