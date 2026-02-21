陳山聰大馬賀歲片《媽媽又要嫁》票房報捷 帶妻兒赴馬來西亞造勢

陳山聰、梁烈唯及Bob的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》口碑票房雙雙報捷。

陳山聰、梁烈唯及Bob林盛斌投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，踏入馬年即傳來好消息，自大年初一上映以來口碑票房雙雙報捷，票房衝破200萬令吉(約400萬港幣)大關，令「三兄弟」振奮不已。

「三兄弟」連同戲中飾演媽媽的伍詠薇為谷票房積極宣傳，近日「三兄弟」再到當地進行第二輪宣傳攻勢，馬不停蹄去到不同戲院謝票，親自答謝入場觀眾支持。作為一套「笑中有淚、溫馨動人」的合家歡電影，《媽媽又要嫁》成功吸引大量家庭觀眾入場支持，幾位主角的搞笑演出更令觀眾讚口不絕。