陳山聰大馬賀歲片《媽媽又要嫁》票房報捷 帶妻兒赴馬來西亞造勢

陳山聰、梁烈唯及Bob林盛斌投資、製作及主演的馬來西亞賀歲電影《媽媽又要嫁》，踏入馬年即傳來好消息，自大年初一上映以來口碑票房雙雙報捷，票房衝破200萬令吉(約400萬港幣)大關，令「三兄弟」振奮不已。
「三兄弟」連同戲中飾演媽媽的伍詠薇為谷票房積極宣傳，近日「三兄弟」再到當地進行第二輪宣傳攻勢，馬不停蹄去到不同戲院謝票，親自答謝入場觀眾支持。作為一套「笑中有淚、溫馨動人」的合家歡電影，《媽媽又要嫁》成功吸引大量家庭觀眾入場支持，幾位主角的搞笑演出更令觀眾讚口不絕。
梁烈唯身兼編劇
梁烈唯這次更身兼編劇，對於得到大家的喜愛，而且好多留言也指有笑有淚，同埋那種真情，唯唯表示：「就是我寫這故事想要做到的，其實我好幾次的謝票，我在旁再睇，也會忍唔住喊！有這樣的票房，真係好感謝入埸睇的觀眾。」山聰此行帶同太太、兒子Jaco及工人姐姐一同到大馬，當然第一時間讓他們入場捧自己場，太太跟Jaco都大讚套戲好睇，山聰問Jaco好唔好笑，Jaco答：「有好笑啦！」十分搞笑，山聰踢爆阿仔因為睇戲有爆谷食，所以睇得好開心，而工人姐姐都覺得套戲好好笑，所以山聰相信電影質素確不錯。
提到新戲票房口碑雙報捷，山聰坦言真的好開心，但他們「三兄弟」未敢鬆懈，希望盡力跑宣傳謝票谷票房，山聰說：「要繼續衝衝衝，希望票房可以再升，其實有咁嘅成績同口碑已經好好，因為每次聽到觀眾讚套戲好好睇，已經係我地今次拍呢套戲最大嘅回報！」