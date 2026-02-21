熱門搜尋:
出版：2026-Feb-21 21:00
更新：2026-Feb-21 21:00

羅啟豪與fans團拜𠝹水仙送fans 新歌MV邀張紋嘉做女主角

PHOTO 2026 02 21 19 30 08

羅啟豪𠝹水仙送fans。

羅啟豪今日與fans「豪殼」到美孚一齊團拜，羅啟號在活動上，除了與fans聚餐、大玩遊戲、𠝹水仙，還獻唱新歌，共度新年。他表示今次是第二次跟豪殼過年，對上一次已經是兩年前，加上去年跟「豪吧」完成不少里程碑，所以一齊慶祝一番。

PHOTO 2026 02 21 19 32 39 PHOTO 2026 02 21 19 31 59 PHOTO 2026 02 21 19 32 06

羅啟豪上月推出首支國語曲《畫中密碼》之後，最近又推出《月球上的藍玫瑰》。他表示《畫中密碼》是劇集《清明上河圖密碼》主題曲的國語版，因為歌曲的旋律很好聽，如有國語版的話可以讓講普通話的人認識自己。他說：「出乎意料之外，喺抖音有人翻唱，仲邀請埋我一齊唱，好開心，希望可以讓內地朋友更加認識我。 」問到羅啟豪的普通話水準如何，他笑謂：「我一直以為自己好OK，點知抖音網紅佢哋話我係有待進步。我都知嘅，因為我七歲嘅時候，屋企有請補習老師嚟教我普通話，無乜機會練習，13歲就去外國，但係都有聽國語歌。」他指沒有因為專注發音而影響演繹，亦希望可以推出英文歌。

PHOTO 2026 02 21 19 32 56 PHOTO 2026 02 21 19 32 48

他指新歌《月球上的藍玫瑰》在去年的演唱會首唱，無論是歌名、編曲等都是來自《小王子》元素。他表示過去推出的作品都是勵志、人生道理內容，今次是他第一首情歌，25日將會推出MV。問到MV的女主角，他表示是HotCha的張紋嘉，他說：「佢好靚！好多謝佢應承做我嘅女主角！今次合作非常開心！今次喺MV入邊嘅角色係一個好瘋癲嘅畫家，佢就忍受我嘅性格！」

他稱以前有留意對方的作品，知道她最近也有做音樂，自己會繼續關注她的動向，希望未來可以在音樂上合作。問到二人有沒有親密窗口，羅啟豪笑謂要看大家如何定義，但攬下拖下手也有，並指拍攝時很輕鬆及愉快。

PHOTO 2026 02 21 19 30 41 PHOTO 2026 02 21 19 31 50 PHOTO 2026 02 21 19 30 52 PHOTO 2026 02 21 19 31 03 PHOTO 2026 02 21 19 31 20

