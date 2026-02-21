羅啟豪與fans團拜𠝹水仙送fans 新歌MV邀張紋嘉做女主角

羅啟豪今日與fans「豪殼」到美孚一齊團拜，羅啟號在活動上，除了與fans聚餐、大玩遊戲、𠝹水仙，還獻唱新歌，共度新年。他表示今次是第二次跟豪殼過年，對上一次已經是兩年前，加上去年跟「豪吧」完成不少里程碑，所以一齊慶祝一番。

羅啟豪上月推出首支國語曲《畫中密碼》之後，最近又推出《月球上的藍玫瑰》。他表示《畫中密碼》是劇集《清明上河圖密碼》主題曲的國語版，因為歌曲的旋律很好聽，如有國語版的話可以讓講普通話的人認識自己。他說：「出乎意料之外，喺抖音有人翻唱，仲邀請埋我一齊唱，好開心，希望可以讓內地朋友更加認識我。 」問到羅啟豪的普通話水準如何，他笑謂：「我一直以為自己好OK，點知抖音網紅佢哋話我係有待進步。我都知嘅，因為我七歲嘅時候，屋企有請補習老師嚟教我普通話，無乜機會練習，13歲就去外國，但係都有聽國語歌。」他指沒有因為專注發音而影響演繹，亦希望可以推出英文歌。

他指新歌《月球上的藍玫瑰》在去年的演唱會首唱，無論是歌名、編曲等都是來自《小王子》元素。他表示過去推出的作品都是勵志、人生道理內容，今次是他第一首情歌，25日將會推出MV。問到MV的女主角，他表示是HotCha的張紋嘉，他說：「佢好靚！好多謝佢應承做我嘅女主角！今次合作非常開心！今次喺MV入邊嘅角色係一個好瘋癲嘅畫家，佢就忍受我嘅性格！」

他稱以前有留意對方的作品，知道她最近也有做音樂，自己會繼續關注她的動向，希望未來可以在音樂上合作。問到二人有沒有親密窗口，羅啟豪笑謂要看大家如何定義，但攬下拖下手也有，並指拍攝時很輕鬆及愉快。