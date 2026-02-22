許光漢夥宮澤冰魚新片停機 傳中日關係緊張復拍無望

台灣男神許光漢近年紅遍亞洲，繼主演台日合拍電影《青春18×2 通往有你的旅程》後，目前準備為台日合作的拳擊題材新片《Clinch》開工，近期多次被目擊現身日本，不過昨日(21日)有日媒爆出電影停拍消息，有指是與與「日中關係惡化」有關。

《全裸監督》武正晴執導

據日媒《週刊新潮》報道，拳擊電影《Clinch》原本預計3月開拍，導演是曾執導電影《100円的愛》及Netflix大熱劇《全裸監督》系列的武正晴，除了許光漢擔任男主角，星二代人氣男星宮澤冰魚也在片中扮演重要角色，並將在台灣取景拍攝。

台灣方面開腔回應

對於有消息指《Clinch》之拍攝計劃中斷，對此台灣製作公司回應日媒，並稱：「主角許光漢所屬的公司以及敝公司對劇本內容並不滿意，曾要求日方修改，但最終未達我們標準，因此決定暫停企劃。與中日對立影響無關。」該則報道指出電影復拍無望，同片男星宮澤冰魚的工作也大受影響。