許光漢夥宮澤冰魚新片停機 傳中日關係緊張復拍無望

台灣男神許光漢近年紅遍亞洲，繼主演台日合拍電影《青春18×2 通往有你的旅程》後，目前準備為台日合作的拳擊題材新片《Clinch》開工，近期多次被目擊現身日本，不過昨日(21日)有日媒爆出電影停拍消息，有指是與與「日中關係惡化」有關。
《全裸監督》武正晴執導
據日媒《週刊新潮》報道，拳擊電影《Clinch》原本預計3月開拍，導演是曾執導電影《100円的愛》及Netflix大熱劇《全裸監督》系列的武正晴，除了許光漢擔任男主角，星二代人氣男星宮澤冰魚也在片中扮演重要角色，並將在台灣取景拍攝。
台灣方面開腔回應
對於有消息指《Clinch》之拍攝計劃中斷，對此台灣製作公司回應日媒，並稱：「主角許光漢所屬的公司以及敝公司對劇本內容並不滿意，曾要求日方修改，但最終未達我們標準，因此決定暫停企劃。與中日對立影響無關。」該則報道指出電影復拍無望，同片男星宮澤冰魚的工作也大受影響。
宮澤冰魚是沖繩殿堂級組合THE BOOM主音宮澤和史的兒子，他前年曾兩度來港，分別在2014年3月來港擔任《第十七屆亞洲電影大獎》青年大使及出席同年11月於香港知專設計學院舉行的CHANEL 2024/25 早春度假系列時裝展。現年31歲的宮澤冰魚吃香影視圈，與女星黑島結菜因拍劇後撻著兼未婚產子，雙方沒有登記結婚，對於其參演新片停拍，黑島結菜正好接下新劇的演出工作，相信冰魚趁工作空檔期間會專注家庭及擔起湊仔職責。