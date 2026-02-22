張佳添單身近10年 自爆：暫時未搵到一個由內到外我好理想嘅女朋友

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚(22日)播出第11集，邀請了《中年好聲音4》一眾評審肥媽(Maria Cordero)、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦，主持則是許文軒。 海兒公開擇偶條件 《中4》五位評審平時在台上嚴肅點評，今次來到《一周星星》則放下包袱，大爆私密趣事，火花四濺！有「音樂女神」之稱的海兒，是網民討論焦點之一，被譽為《中4》「音樂女神」的海兒，一直是網民熱烈討論的焦點。在「本尊Fact Check」問答環節中，一向被稱為「長明燈」的肥媽大爆塊板一落海兒就率先問：「（參賽者）係咪靚仔嚟㗎？」海兒驚慌：「我無呀！」而在「你問我答」環節，製作組更找來好友及歷屆「中生」包括車婉婉、周吉佩、譚輝智及趙浚承等，向一眾評審進行隔空逼供。其中趙浚承大膽向海兒提問：「海兒老師，到底有沒有男朋友？」更追問其擇偶條件。面對連番攻勢，海兒大方透露心目中的理想型：「一定要好善良，同埋最好就係鍾意打機。」原來女神私底下鍾意打機，相當反差萌，更笑稱「眼角無添Sir咁高」。

擺肥媽上枱擋尖銳問題 至於另一位評審添Sir(張佳添)的感情生活同樣備受關注，去年盛傳他戀上甄采浠(前名甄詠珊)，面對「哪位女選手最貼近添Sir理想型？」、「四季女參賽者中，添Sir最喜歡哪位？」、「會否給女參加者高分一點？」等尖銳問題，添Sir坦言自己已單身近10年：「因為我暫時未搵到一個由內到外我好理想嘅女朋友。」當被追問「邊個最靚」及「聲音誰最性感」時，求生欲極強的添Sir靈機一觸，大聲回答：「肥媽係最靚！」引得全場爆笑，肥媽亦笑言：「我估唔到今時今日我竟然救到張佳添。」成功做了一次擋箭牌。此外，一向形象穩重的周國豐，今晚亦罕有開腔回應戀愛傳聞。事緣譚輝智大爆曾目擊周國豐在街頭拖著一名神秘女子，到底該名女子是誰？周國豐又會如何拆解這個「拖手疑雲」？今晚播出的《一周星星》自有分曉。