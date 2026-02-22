Lolly Talk回應解散傳聞 約滿盼齊上齊落轉獨立發展(有片)

Lolly Talk 今日年初六（22日）齊人出席跑步活動，大批fans在烈日當空下拉橫額和舉牌守候，8位成員包括隊長吳倩怡(Sinnie)、黃敏蕎（阿妹）、陳紀澄（Tania）、劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、鄭芷淇（Elka）、郭曉妍（Ah Yo）和曾美欣（MeiMei）合體，分別跳唱《七姊妹星團》、《數到十》、《五種愛的密語》，encore時唱大熱歌曲 《三分甜》，現場歡呼聲不絕於絕。她們受訪時對於有指今次可能是最後一次全團演出，隊長吳倩怡Sinnie答道：「我哋都希望唔係，最緊要係有人搵我哋表演，或者有人做主辦，可搵我哋搞演唱會。」

Lolly Talk永遠8個人 Sinnie強調：「Lolly Talk呢個名，永遠都係我哋8個人，大家掛住Lolly Talk就係我哋8個。」早前有指不同公司曾接洽她們，Sinnir就表示合作要看緣份，「可能係我哋唔啱啲公司，最緊要夾到就OK。」目前與前公司已完約，Lolly Talk將以獨立形式發展，阿妹補充指若有任何工作，無論團隊或個別成員，可直接聯絡她們。「我當然想齊上齊落，8個人一齊。」Lolly Talk從組成至今第四年，各成員都各有自己喜好和發展，阿妹坦言，8位成員有不同意見，最重要各人都做到想做的事情，問到是否意見不合時，Sinnie就回應說：「我哋暫時共識係依家係最舒服嘅方式。」

有公司洽談開show 談到市道差，可擔心前景時，Sinnie回應道：「大家唔使擔心，其實有公司傾開show，但要睇吓係咪成事。」她續指，若有演出必會繼續替出新歌，「所以我哋努力嫌錢，大家知唔知獨立音樂人幾難出歌。」談到賺錢大計，Sinnie完成Lolly Talk活動要趕住樂隊晚安莉莉的簽碟會，早前剛完成音樂劇演出，她坦言曾因太忙而生病，但強調熱愛工作，會盡快康復，應付未來工作。阿妹則透露將於4月參演音樂劇。詳情有待日後公布。她與Tania聯同女團VIVA成員Carina(李晞彤)和《造星IV》60強止步的坂坂部佩莎合體拍片，被指可組成170女團（身高），身形嬌小的Elka、阿Yu、MeiMei和阿蛋就笑言可以「160小隊」，又笑指Elka雖然身高不及Tania，但腳長比例可媲美Tania。