MC張天賦陳蕾重新演繹麥當勞口號 Dear Jane自爆鍾意食炸雞搵靈感

麥當勞全球品牌口號「i’m lovin’ it」深入民心，人人隨時琅琅上口。當中代表「playin’」態度，MC更與小狗一同拍攝廣告，他說：「麥當勞一直都是我的最愛，連我的小狗都叫『豬柳蛋』，今次邊食豬柳蛋漢堡、邊同狗仔拍廣告，係我夢寐以求的playin’ moment！」

陳蕾鍾意打機食麥樂雞

另外再度參與麥當勞廣告拍攝的陳蕾和Dear Jane 則分別代表「gamin’」及「jammin’」態度，陳蕾表示：「眾所周知我非常熱愛打機，除了可有助放鬆減壓外，仲可以幫我獲得更多創作及表演靈感，而一班朋友圍埋打機最適合就係食麥樂雞做party food。」Dear Jane 亦指：「我們四個都很享受每個創作jam 歌時刻，希望樂迷可以從我們的作品中得到力量和共鳴，而當我們欠缺靈感時，就最愛一邊食麥炸雞、一邊抖抖叉電。」

此外，著名網球員黃澤林（Coleman）更首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度：「今次透過麥當勞與大家分享我的網球練習生活，感覺很特別，希望大家於新一年大家繼續支持我；我亦想分享我的小秘密，我都好鍾意食脆辣雞腿飽㗎！」