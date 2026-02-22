熱門搜尋:
娛樂
出版：2026-Feb-22 19:00
更新：2026-Feb-22 19:00

MC張天賦陳蕾重新演繹麥當勞口號 Dear Jane自爆鍾意食炸雞搵靈感

Dear Jane 2

Dear Jane欠缺靈感時，最愛一邊食麥炸雞。

adblk4

香港麥當勞馬年夥拍四位深受歡迎的本地歌手組合及運動員合作，張天賦(MC) 、陳蕾、Dear Jane 及著名網球員黃澤林（Coleman Wong）日前重新演繹麥當勞口號「i’m lovin’ it」，將大家耳熟能詳的「Ba Da Ba Ba Ba i’m lovin’ it」旋律注入滿滿新鮮感！

麥當勞全球品牌口號「i’m lovin’ it」深入民心，人人隨時琅琅上口。當中代表「playin’」態度，MC更與小狗一同拍攝廣告，他說：「麥當勞一直都是我的最愛，連我的小狗都叫『豬柳蛋』，今次邊食豬柳蛋漢堡、邊同狗仔拍廣告，係我夢寐以求的playin’ moment！」 

adblk5

MC 1

MC與小狗一同拍攝廣告。

陳蕾鍾意打機食麥樂雞

另外再度參與麥當勞廣告拍攝的陳蕾和Dear Jane 則分別代表「gamin’」及「jammin’」態度，陳蕾表示：「眾所周知我非常熱愛打機，除了可有助放鬆減壓外，仲可以幫我獲得更多創作及表演靈感，而一班朋友圍埋打機最適合就係食麥樂雞做party food。」Dear Jane 亦指：「我們四個都很享受每個創作jam 歌時刻，希望樂迷可以從我們的作品中得到力量和共鳴，而當我們欠缺靈感時，就最愛一邊食麥炸雞、一邊抖抖叉電。」 

此外，著名網球員黃澤林（Coleman）更首度與麥當勞拍住上，活現「smashin’」態度：「今次透過麥當勞與大家分享我的網球練習生活，感覺很特別，希望大家於新一年大家繼續支持我；我亦想分享我的小秘密，我都好鍾意食脆辣雞腿飽㗎！」 

adblk6

Panther 1 Coleman 2 MC 2

