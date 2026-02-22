熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Feb-22 21:03
更新：2026-Feb-22 21:03

Jason@ROVER爭取終身港澳來回船票 被享仔讚好正 陳海寧：我唔鍾意大隻

分享：
6I9A1869

ROVER四子和陳海寧互派檸檬，指對方只適合做朋友。(娛樂組攝)

adblk4

ROVER四子、陳海寧(Isabella)今日年初六(22)出席跑步祭活動，ROVER隊長卓金樂隊Kim、陳鎮亨(亨仔)、王希晉和雷濠權(Jason)擔任表演嘉賓，夾band獻唱賀年新歌《難得全家聚一起》、《秒速8公里》和《陪我一路漫遊》，其間一度出現音響問題，亨仔和希晉臨近不亂，在台上即席拖延時間，處變不驚。

Ec7af133 3c32 4d2e a657 a7765b3ca64d 6I9A1859 6I9A1947

IsabellaROVER齊齊受訪，現身單身的Isabella被問到ROVER四子可符合擇偶條件時，就笑言，「佢哋做朋友比較適合。」陳鎮亨(亨仔)就高呼Isabella好正，「我同保錡師兄成日都話Isabella好正！」當問到Isabella的回應時，她望望亨仔答道，「我真係唔鍾意大隻喎！」對於合作拍賀年節目的隊長KimIsabella就指對方，「佢成日串我。」Kim就解釋因Isabella好玩得，才發揮mean精本色。

6I9A1940 8c906d79 3861 4221 9814 2c3555845998 6I9A1936 6I9A1933 6I9A1905 6I9A1913 6I9A1927

談到新年願望與大計，Isabella率先透露今年將會參演舞台劇。四子齊齊希望ROVER爆騷，本身是澳門人的Jason笑指希望終身免費來往港澳船票，他更爆料指賀年節目《馬力十足賀新年》獲得許願券，許願獲得喺《骰界》失落了的終身免費來往港澳船票，「所以我再許同一個願，我估唔到節目組真係有send過去船公司問，呢個係respect。」另外還希望《骰界》拍第二季。亨仔則希望今年順利畢業，明年能承擔自己派利是。Kim就希望全團身體健，希晉自爆去年頻頻病倒，希望今年身體健康。

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新 /下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務