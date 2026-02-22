Jason@ROVER爭取終身港澳來回船票 被享仔讚好正 陳海寧：我唔鍾意大隻

ROVER四子、陳海寧(Isabella)今日年初六(22日)出席跑步祭活動，ROVER隊長卓金樂隊Kim、陳鎮亨(亨仔)、王希晉和雷濠權(Jason)擔任表演嘉賓，夾band獻唱賀年新歌《難得全家聚一起》、《秒速8公里》和《陪我一路漫遊》，其間一度出現音響問題，亨仔和希晉臨近不亂，在台上即席拖延時間，處變不驚。

Isabella和ROVER齊齊受訪，現身單身的Isabella被問到ROVER四子可符合擇偶條件時，就笑言，「佢哋做朋友比較適合。」陳鎮亨(亨仔)就高呼Isabella好正，「我同保錡師兄成日都話Isabella好正！」當問到Isabella的回應時，她望望亨仔答道，「我真係唔鍾意大隻喎！」對於合作拍賀年節目的隊長Kim，Isabella就指對方，「佢成日串我。」Kim就解釋因Isabella好玩得，才發揮mean精本色。

談到新年願望與大計，Isabella率先透露今年將會參演舞台劇。四子齊齊希望ROVER爆騷，本身是澳門人的Jason笑指希望終身免費來往港澳船票，他更爆料指賀年節目《馬力十足賀新年》獲得許願券，許願獲得喺《骰界》失落了的終身免費來往港澳船票，「所以我再許同一個願，我估唔到節目組真係有send過去船公司問，呢個係respect。」另外還希望《骰界》拍第二季。亨仔則希望今年順利畢業，明年能承擔自己派利是。Kim就希望全團身體健，希晉自爆去年頻頻病倒，希望今年身體健康。