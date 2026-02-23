江欣燕裝大胸扮特朗普囡囡 自嘲係「衫級」女星

李居明編寫的《粵劇特朗普4.0》昨日（22日）開鑼，他率領龍貫天、江欣燕及多位大佬倌拜神祈求演出順利。江欣燕在戲中一人分飾兩角，分別是特朗普囡囡「伊萬卡」及日本首相「街市早苗」。她為了戲劇效果更裝大胸，更不時掀開外套展示「隆胸」成果，非常搞笑。

龍貫天與江欣燕一齊接受訪問。龍貫天以委內瑞拉總統馬杜羅的造型示人，他稱這個是非常搞笑角色，並與江欣燕有不少對手戲，形容對方是開心果，經常搞笑。他稱這部粵劇是非常有趣味，很受年青人歡迎。江欣燕坦言心情好緊情，難以入睡，因為每晚都在練習唱曲，擔心自己唱得差影響到一眾大佬倌。她說：「今次我係跨界別演出，啲音好多都唔同。我對粵劇嘅演出就係喺《歡樂滿東華》同埋汪明荃小姐身上」龍貫天則指她唱得不錯。

江欣燕表示大師擔憂她唱高音會走音，所以安排她唱個的曲比較低音，但發覺出浴環節唱高音比較好，於是獲得「禁室培育」的機會，苦練多時終獲大師覺得OK，自己也不敢吃煎炸食物。談到出浴場口，她笑言是「衫級」演員，出浴戲會著住肉色衣服演出。她又笑謂如果要有嘢看就不會只賣數百元門票，自己也會拉埋些浴袍，怕大家看到要洗眼。她表示為了應付連日的演出，也吃了補品補下身，幸好自己最花體力的環節是轉妝，不像大佬倌要應付武打場口。